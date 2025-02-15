Ми працюємо, щоб Україна мала позицію сили на переговорах з Росією, – міністр оборони Швеції

Європа та США працюють, аби зрештою завершити війну. Важливо, аби Україна мала сильну позицію на потенційних переговорах з Росією.

Про це 24 Каналу розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, ніхто не хоче миру більше за український народ, який бореться проти жахливої агресії Росії. І найкраще, що можуть зробити союзники – максимально підтримувати Україну, щоб наша держава мала сильну позицію на переговорах.

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Як змусити Росію до миру

Як наголосив Йонсон, російський диктатор Владімір Путін не досягнув своїх стратегічних цілей на війні. Він хотів захопити усю Україну, але наразі контролює лише близько 18% нашої території.

Санкції проти Росії продовжують діяти і поступово тиснуть на країну-агресорку. Також Швеція та інші країни взяли на себе довгострокові зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Я нагадаю, що пів року тому українські війська зайшли на територію Росії. За цей час Росія не змогла повернути собі цю територію. Це демонструє, що можна зробити, коли Україна діє з позиції сили,

– зазначив Йонсон.

Важливо і надалі посилювати тиск на Росію. Це можуть додаткові санкції. До прикладу, Швеція посилено працює, аби виявляти кораблі тіньового флоту країни-агресорки.

Найкращий спосіб стримувати агресію Росії – це продовжувати підтримувати Україну. Вважаю, що європейці можуть зробити більше. Кожен може дати свій внесок відповідно до розміру збройних сил та економіки,

– підкреслив Йонсон.

Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Путін не хоче закінчити війну. Йому потрібна угода про припинення вогню, яка послабила б тиск на Росію та допомогла б окупантам перегрупуватися. Тому нашій державі важливі гарантії безпеки, аби Росія повторно не напала б на Україну.