Стало відомо, яка країна Європи зголосилася організувати зустріч Трампа та Путіна

Дональд Трамп планує зустрітися із Путіним, щоб обговорити завершення війни в Україні. Одна з європейських країн заявила, що готова надати майданчик для майбутнього побачення.

У Кремлі нещодавно зазначили, що Путін відкритий до контактів із Трампом. Очікується, що зустріч політиків відбудеться у межах наступних півроку, за які президент США прагне покласти кінець військовому конфлікту, передає 24 Канал із посиланням на Le Temps.

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Що відомо

У МЗС Швейцарії повідомили про готовність організувати зустріч Путіна і Трампа. При цьому у відомстві уточнили, що самі ініціативу проявляти не будуть, і займуться організацією переговорів, якщо президент США та очільник Кремля попросять про це Берн.

Після саміту в Бюргенштоці Україна, Росія і США регулярно отримували інформацію про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення миру,

– заявив керівник пресслужба МЗС Ніколя Бідо.

Довідка: 15 – 16 червня 2024 року в швейцарському місті Бюргеншток відбувся Глобальний саміт миру, присвячений пошуку шляхів до закінчення війни в Україні. Учасниками саміту стали представники понад 90 країн та міжнародних організацій.

До слова, у ЗМІ припустили, що може Путін вимагати від Трампа на майбутніх переговорах. Очікується, що очільник Кремля висуне вимогу, аби Україну ніколи не брали до НАТО. Також російський диктатор захоче, аби Альянс зменшив свою військову присутність на сході.