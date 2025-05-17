Сибіга назвав єдиний реальний показник бажання Росії завершити війну

16 травня у Стамбулі відбулися перші прямі переговори Росії та України. Відомо, що під час них представники Кремля висунували неприйняті для Києва вимоги.

Серед них – виведення українських військ з частково окупованих областей задля оголошення перемир'я, передає 24 Канал.

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Сибіга оцінив зустріч у Стамбулі

Учасник переговорів з росіянами – очільник МЗС Андрій Сибіга – підбив підсумки стамбульської зустрічі. За його словами, Україна вкотре підтвердила відданість миру та домовилася про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".

Росія тим часом використала переговори у Стамбулі для імітації мирного процесу та відтермінування введення нових санкцій.

Є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну: згода Путіна на безумовне, повне та тривале припинення вогню,

– наголосив Сибіга.

Очільник МЗС закликав світ не дозволити Москві використати зустріч в Стамбулі як виправдання для продовження агресії. Він наполягає, що покарання Росії за відмову зупиняти війну має охоплювати більше заходів, ніж запровадження санкцій.

За словами міністра, економічний тиск має йти пліч-о-пліч із кроками щодо зміцнення України: додатковими пакетами стримування, ППО, інвестиціями в ОПК.