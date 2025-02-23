У МЗС України зробили нову заяву щодо стосунків Зеленського і Трампа

США та Росія розпочали переговори про завершення війни без участі України та Європи. Андрій Сибіга наголосив, що Київ намагається підтримувати зв'язок із Вашингтоном.

Дональд Трамп вважає, що присутність Володимира Зеленського на зустрічах між США та Росією "не така вже й важлива". На тлі загострення стосунків між українським і американським президентами глава МЗС Андрій Сибіга під час урядової пресконференції для ЗМІ глава МЗС зробив заяву, передає 24 Канал.

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Що сказав Сибіга

Міністр заявив, що влада працює над нарощуванням контактів з американською стороною на рівні глав держави. Це є пріорітетом для України, оскільки вона має потребу у США, їх активній ролі для справедливого завершення війни, подальшому тиску на країну-агресора, посиленню Києва для сильної позиції на майбутніх переговорах.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа вимагає від Зеленського підписати угоду про корисні копалини. Вона має стати платою за військову допомогу США – вже надану і майбутню.