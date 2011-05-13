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24 Канал Новини України Росія мала успіх на кількох напрямках фронту: хронологія 1175 дня війни
13 травня, 06:52
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Росія мала успіх на кількох напрямках фронту: хронологія 1175 дня війни

Анастасія Колеснікова

Повномасштабна війна триває вже понад 3 роки. Українські воїни героїчно стримують натиск ворога, що наступає.

Про головні новини 13 травня: ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, передає 24 Канал.

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06:47, 13 травня

Де окупанти мали успіх на фронті: дані від DeepState

Ворог просунувся у Торецьку, біля Романівки та  Новооленівки. Останні два селища розташовані на Покровському напрямку.

06:46, 13 травня

Зеленський оновив склад Ставки: хто звідти вийшов

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного головнокомандувача колишнього першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

06:44, 13 травня

У Лівії спалахнули сутички

У Лівії сталося загострення, повідомляють про активізацію боїв між силами Місрати і Тріполі

На вулицях багато військової техніки, відбувається евакуація цивільних літаків з аеропорту Мітіга.

Вранці 13 травня міністерство оборони Уряду національної єдності (УНЄ) Лівії оголосило про завершення "військової операції" в столиці країни, де напередодні була стрілянина і спалахнули бої.

У заяві оборонного відомства вказується, що така операція в Тріполі "завершилася успішно". Разом з тим, зазначає лівійський телеканал Al Wasat, не було наведено додаткових подробиць щодо характеру операції, або про її результати.

Загострення ситуації в Тріполі сталося після повідомлення про вбивство лідера озброєного угруповання, польового командира Абдули Гані аль-Кіклі (Геніва), який керував Апаратом сил підтримки SSA, одного з потужних збройних угруповань Тріполі, що базується в густонаселеному районі Абу-Салім.

SSA підпорядковується Президентській раді, яка прийшла до влади у Лівії в 2021 році разом з Урядом національної єдності під керівництвом Абдулхаміда Дбейби, через процес, який підтримується ООН.

В міноборони УНЄ Лівії також заявили, що дали вказівки "завершити свій план у регіоні для забезпечення сталої безпеки та стабільності". Також було оголошено про "повний контроль" над районом Абу-Салім.

Місія ООН у Лівії закликала всі сторони "негайно припинити бойові дії та відновити спокій". Посольство США в Лівії, а також дипломатичні представництва інших держав Заходу долучилися до такого заклику.

06:42, 13 травня

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

06:41, 13 травня

Де просунувся ворог на фронті: звіт ISW

Росіяни просунулися на Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямку.

ЗСУ мали успіх біля Торецька.