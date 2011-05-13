Росія мала успіх на кількох напрямках фронту: хронологія 1175 дня війни

Повномасштабна війна триває вже понад 3 роки. Українські воїни героїчно стримують натиск ворога, що наступає.

Про головні новини 13 травня: ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, передає 24 Канал.

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