Якщо Росія не готова до тиші – США, мають продемонструвати, про що говорили, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що США повинні вжити "сильних кроків", якщо Росія відмовиться від пропозицій, обговорених на переговорах у Саудівській Аравії, що стосуються санкцій та інших заходів тиску на Росію.
- Подальші дії США щодо Росії залежатимуть від результатів діалогу між Вашингтоном і Москвою, і якщо Росія виявить готовність погодитися на пропозиції США, це буде першим кроком до можливого вирішення конфлікту.
Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати повинні вжити "сильних кроків", якщо Росія відмовиться від пропозицій, обговорених на переговорах у Саудівській Аравії. За його словами, це стосуватиметься санкцій та інших заходів тиску на Росію.
Про це він заявив під час брифінгу за підсумками переговорів делегацій України та США у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Читайте також Атака БпЛА на Москву – справедлива відповідь на агресію Росії, – Зеленський
США мають вжити "сильних кроків" у разі відмови Росії від пропозицій
Зеленський зазначив, що подальші дії США щодо Росії, включаючи можливі санкції та інші тиски, залежатимуть від результатів діалогу між Вашингтоном і Москвою.
За його словами, якщо Росія виявить готовність погодитися на пропозиції США, зокрема ті, що стосуються мирного процесу, це буде першим кроком до можливого вирішення конфлікту.
Я думаю, що щодо санкцій та інших кроків тиску на Росію – це буде залежати від американської сторони і від того, що буде після їх діалогу з російською стороною. Якщо я правильно розумію, кроки та мир через силу. Якщо росіяни продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так як і ми, не більше, не менше, як перший крок, то думаю, будуть відповідні рішення,
– пояснив Зеленський.
Президент підкреслив, що в разі відмови Росії від діалогу, Україна покладається на американських партнерів, сподіваючись на їхню рішучість.
А якщо вони не готові, ми дуже надіємось, що американська сторона тоді продемонструє те, про що вона говорила,
– додав він.
Ці заяви Зеленського були зроблені після завершення зустрічі американської та української делегацій, яка проходила в Саудівській Аравії. Головним результатом цих переговорів стали обговорення умов для мирного врегулювання конфлікту, а також можливість запровадження нових санкцій проти Росії, якщо вона не готова до компромісу.