Якщо Росія не готова до тиші – США, мають продемонструвати, про що говорили, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати повинні вжити "сильних кроків", якщо Росія відмовиться від пропозицій, обговорених на переговорах у Саудівській Аравії. За його словами, це стосуватиметься санкцій та інших заходів тиску на Росію.

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками переговорів делегацій України та США у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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США мають вжити "сильних кроків" у разі відмови Росії від пропозицій

Зеленський зазначив, що подальші дії США щодо Росії, включаючи можливі санкції та інші тиски, залежатимуть від результатів діалогу між Вашингтоном і Москвою.

За його словами, якщо Росія виявить готовність погодитися на пропозиції США, зокрема ті, що стосуються мирного процесу, це буде першим кроком до можливого вирішення конфлікту.

Я думаю, що щодо санкцій та інших кроків тиску на Росію – це буде залежати від американської сторони і від того, що буде після їх діалогу з російською стороною. Якщо я правильно розумію, кроки та мир через силу. Якщо росіяни продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так як і ми, не більше, не менше, як перший крок, то думаю, будуть відповідні рішення,

– пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що в разі відмови Росії від діалогу, Україна покладається на американських партнерів, сподіваючись на їхню рішучість.

А якщо вони не готові, ми дуже надіємось, що американська сторона тоді продемонструє те, про що вона говорила,

– додав він.

Ці заяви Зеленського були зроблені після завершення зустрічі американської та української делегацій, яка проходила в Саудівській Аравії. Головним результатом цих переговорів стали обговорення умов для мирного врегулювання конфлікту, а також можливість запровадження нових санкцій проти Росії, якщо вона не готова до компромісу.