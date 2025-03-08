"Не поступатись головним": які "червоні лінії" України на переговорах зі США в Ер-Ріяді

Американська та українська делегації можуть зустрітись 11 березня в Саудівській Аравії. Хоч Україна може піти на поступки та пообіцяти не вступати в НАТО, але є кілька речей, на які наша країна категорично не повинна погодитись.

Про них 24 Каналу розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи академії Валерій Пекар, зауваживши, що мовиться не лише про віддачу українських територій. Росія поки не планує сідати за стіл переговорів, але точно вимагатиме більше, ніж просто окупацію.

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"Червоні лінії" України на переговорах

За словами викладача, США зараз хочуть змінитись світовий порядок, який базується на правилах, домовленостях та цінностях, на такий, що базувався б на "праві сильного". Тобто більші країни роблять те, що їм заманеться, менші – від цього страждають.

Росія ж не має на меті сідати за стіл переговорів та йти на поступки. Хоч через війну Кремль має проблеми з економікою, вони поки не настільки масштабні.

Водночас Україну влаштовують будь-які мирні переговори, які не будуть спрямовані на капітуляцію нашої країни, адже Росія вбачає в ній не лише окупацію українських територій.

Наші "червоні лінії" полягають в тому, щоб не зменшувати українську армію, не зменшувати обороноздатність, не йти на поступки Путіну в питаннях української політики та інформаційного простору. Тобто не поступатись головним – нашим життям,

– наголосив він.

Пекар додав, що наша країна може пообіцяти не вступати в НАТО, адже через кілька років ці слова вже можуть й не мати значення.

До слова, на переговори у Ер-Ріяді від США прибудуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф та радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. В складі української делегації будуть керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Рустем Умєров.