США більше не впливають на це, – генерал Годжес сказав, хто змусить Путіна завершити війну

Чимало американців висловлюють підтримку Україні. Однак сьогодні реальних кроків задля допомоги нашій державі з боку чинної адміністрації США не спостерігається.

На цьому в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, додавши, що Білий дім постійно займає сторону Росії, оскільки з Вашингтона досі звучать кремлівські наративи.

Вибори в США можуть змінити ситуацію

Нещодавно американський віцепрезидент Венс хвалився, що досягненням команди Трампа було припинення надання військової допомоги Україні, а міністр оборони США Гегсет більше не бере участі в зустрічах, де обговорюється підтримка ЗСУ. З огляду на це, як зазначив генерал-лейтенант США у відставці, нині складно розцінювати США як союзника України. Однак, з його слів, сьогодні більшість Конгресу підтримує Київ.

З нетерпінням чекаю проміжні вибори в США у листопаді. Сподіваюсь, демократи отримають контроль хоча б над частиною Конгресу. Я вірю, що це може змінити ситуацію,

– озвучив Годжес.

Що може стати ключовою миттю для перемоги України?

Говорячи про перебіг подій довкола мирних переговорів, можливість Штатів посприяти задля завершення війни, генерал-лейтенант США у відставці наголосив, що у Вашингтона наразі відсутні важелі впливу. Адже американці не надають Україні необхідної військової допомоги, як це було раніше.

США більше не впливають на це. У нас некомпетентні перемовники,

– констатував Годжес.

На думку генерала-лейтенанта США у відставці, український президент Володимир Зеленський діє вірно, звертаючи більше уваги на інші держави, зокрема Туреччину, які могли б бути посередником в мирних переговорах, а також надати місце для проведення наступних раундів.

"Ця війна могла б закінчитись вже сьогодні, якби росіяни сказали, що забираються з України. Поки Путін не усвідомить, що все завершено, що він програв, війна буде продовжуватись. Адже йому очевидно байдуже на кількість загиблих російських військових чи те, як ця війна впливає на його країну", – озвучив Годжес.

Зі слів Годжеса, він завжди вважав, що ключовим складником перемоги України в цій війні буде мить, коли всі олігархи навколо очільника Кремля, які утримують його при владі, відчують справжній біль. Він має з'явитися на тлі втрати ними своїх статків, активів, впливу.

Годжес припустив, що поки кремлівські багатії не почнуть тиснути на Путіна, він буде продовжувати бойові дії в Україні. За його переконанням, навряд чи варто очікувати тиску на російського диктатора від наближених до нього людей в найближчі місяці, однак виключати такий сценарій не варто.

Зауважте! Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає єдиною умовою задля того, аби в Україні настав мир на тривалий період – це нарощення міці ЗСУ та постійна підтримка партнерів. Він переконаний, що Путін не піде на компроміс і чекає капітуляції України, а та зі свого боку не погодиться віддати росіянам Донбас. Зі слів Тейлора, коли тиск з боку американців та європейців на Москву буде потужним і ефективним, тоді Путін усвідомить, що перемогти у цій війні не зможе.

