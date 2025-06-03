У Кремлі зробили заяву щодо термінів третього раунду переговорів з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що третій раунд переговорів між Росією та Україною відбудеться після того, як сторони завершать опрацювання взаємно переданих документів. На це потрібний час, каже він.

Нині сторони аналізують отримані пропозиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Росія та Україна готуються до третього раунду переговорів

За його словами, обидві делегації наразі аналізують текст проєктів меморандумів, які обміняли на попередніх етапах.

Очевидно, що якийсь час знадобиться розглянути ті проєкти меморандумів, якими обмінялися. У міру того, як сторони будуть готові, вони погодять нові терміни наступного раунду,

– зазначив він.

Раніше представник Держдуми Росії Леонід Слуцький припустив, що третій раунд переговорів може відбутися наприкінці червня в Стамбулі.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Пєсков, коментуючи другий раунд переговорів України та Росії, заявив, що не варто чекати "проривів".

Пєсков також заявив, що текст "меморандуму", який українській стороні передала делегація Росії, націлений на усунення "першопричин" війни в Україні та стійке врегулювання.