Політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про формування нових переговорних столів щодо завершення війни та спроби Росії розколоти Європу.

Поки Україна шукає шлях до завершення війни, навколо переговорного процесу формується дедалі складніша дипломатична гра. Росія намагається не лише домогтися вигідних для себе умов, а й впливати на відносини між Україною, США та Європою. Кремль висуває нові вимоги, демонструє зневагу до європейських лідерів і водночас пропонує ідеї, які на перший погляд можуть здаватися кроками до миру.

Однак за дипломатичними ініціативами Москви можуть ховатися значно масштабніші цілі – від послаблення єдності НАТО та Євросоюзу до зміни всієї архітектури безпеки в Європі. Водночас Росія продовжує тиснути на Україну військовими ударами та розраховує використати внутрішньополітичні проблеми західних країн у власних інтересах.

Чи зможе Кремль нав'язати Заходу свої правила гри, які ризики це створює для України та чому формальні домовленості з Кремлем не можуть стати надійною гарантією безпеки – про це читайте в інтерв'ю політолога Володимира Фесенка для 24 Каналу.

Який "новий стіл" переговорів невдовзі може з'явитись

Зараз в контексті перемовин щодо завершення російсько-української війни, як на мене, склалася така ситуація з кількома столами. За одним столом сидять українці, європейці, американці, за іншим столом сидять росіяни, українці і американці. І от за третім столом, так чи інакше, звісно, не головна тема, але вони її торкалися, я впевнений, сидять американці, китайці і росіяни. Ось це таке різноманіття столів, воно до чогось зможе призвести чи ні?

По-перше, щодо оцього столу, де американці, китайці, росіяни. Я думаю, що він не стосується напряму України. Він стосується більш широкого кола питань. І ще питання, чи цей стіл буде стабільним і надовго?

Зустрілися три лідери на саміті АТЕС і вже таке виникає, а можливо це такий прообраз G3, великої трійки. От з'являється щось нове, якийсь новий формат. Подивимось, чи буде цей формат. Але щоб це була стабільна інституція, як, наприклад, G20, G7, це ж інституція…

Це не просто раз на рік зустрічаються лідери конкретної кількості країн, там зустрічаються міністри фінансів, міністри закордонних справ, готуються документи, узгоджуються позиції. От якщо така інфраструктура буде побудована для оцієї великої трійки, тоді щось нове може виникнути.

Але щодо України, наскільки я розумію, там поки нема єдиної позиції. Тема України може обговорюватись, але поки що це не формат саме для переговорів про завершення російсько-української війни. Можливо, в перспективі вони можуть долучатися, але поки що ні.

Повна розмова з Володимиром Фесенком: дивіться відео

А от я вам скажу, який формат неминуче з'явиться. Це лише питання часу. Який додатковий стіл переговорів? Це стіл, за яким будуть з одного боку Росія, а з іншого боку або Європа, або НАТО.

І до цього йде, це просувають американці, росіяни там виставляють свої умови, вони будуть шантажувати європейців і вже шантажують, що, мовляв, хочете долучитися до прямих переговорів, ви маєте піти на поступки і будуть висувати вимоги, які вже відомі, щоби припинили або обмежили постачання зброї. Європейці на це не погодяться.

Також є вимоги щодо виведення військ НАТО до кордонів 97-го року. На це точно теж не погодяться європейці. В НАТО діє принцип консенсусу, як і в Європейському Союзі. Іноді він заважає, але тут може допомогти, тому що країни Балтії, Польща, Румунія, ну і всі країни Східної Європи не зацікавлені в тому, щоби з їхньої території пішли війська НАТО, тому що для них це гарантія безпеки.

Але тим не менш, росіяни будуть шантажувати. Тим не менш, без Європи домовлятися навіть по умовах завершення російсько-української війни не вийде. Це вже зрозуміло.

От ви правильно зазначили, що цей стіл переговорів, де є ми, американці і європейці, він існує. Існує, причому ще з минулого року. Він так поступово формувався, крок за кроком.

Але якщо ми подивимося навіть з початку року переговори в Женеві в лютому, ще останній раунд "трьохсторонки", ще до відновлення цих переговорів, там були європейці, вони приїжджали, окремо раунд переговорів провели з американцями, з нами. Ну і восени цього року європейці приїжджали в Київ, коли приїжджали Віткофф і Кушнер у вересні, потім Осло, Брюссель на початку листопада і врешті-решт в Абу-Дабі теж приїжджали. Так що в цьому сенсі європейці вже де-факто долучилися до переговорного процесу. Єдине, от вони не включилися напряму.

Чому я кажу про те, що це буде окремий стіл переговорів? Тому що з високою вірогідністю росіяни навряд допустять європейців до переговорів у трьохсторонньому форматі. Щоб це перетворилося на чотирьохсторонній формат. Чому? Тому що тоді буде зруйнований баланс, який для росіян дуже важливий.

Формально, що таке "трьохсторонка"? Переговори між воюючими країнами, Росією, Україною і США як посередник. Якщо в переговорах з'являються європейці, вони союзники України. І це для росіян порушення балансу. Тому я думаю, що навряд вони погодяться саме на включення європейців в такі переговори.

А от переговори окремо з Європою з питань європейської безпеки, майбутньої архітектури європейської безпеки. Можливо, до речі, може бути такий варіант, де європейці, росіяни, американці, можливо, і ми теж, переговори про те, щоби, наприклад, повернути російський газ і нафту на європейський енергетичний ринок.

Це те, чого хочуть Віткофф і Кушнер. В них завжди переговори про мир, але бізнес. Гроші ж треба заробляти на цьому. От такий варіант, я думаю, цілком можливий. Але оця багатостільність переговорного процесу – це особливість нинішнього переговорного процесу. Я думаю, що столів для переговорів стане більше.

Хто представлятиме Європу і чому Росія принижує європейців

Якщо цей новий стіл, про який ви говорите, де з одного боку будуть росіяни, а з іншого боку якби альянс НАТО або Європейський Союз, хто їх буде представляти?

Дуже проста відповідь. Насправді формат вже майже визначений. Відразу зазначу, що оці розмови, що від Європи має бути одна людина, те, про що сказав Джаред Кушнер в Абу-Дабі, і так за Кушнером по відео Буданов киває головою, підтримує, Буданов сам про це казав декілька місяців тому, що бажано, щоб від європейців був хтось один. Але це стосується переговорів лідерів країн.

А переговорів лідерів немає і невідомо, коли вони будуть. Навіть оця ідея, яка обговорюється з минулого року, щоб зустрілися Трамп, Зеленський і Путін, ця ідея так і не реалізована, і я поки що дуже скептично сприймаю її перспективу. Теоретично десь в перспективі якийсь такий саміт за участю лідерів. До речі, там і Китай може бути, якщо китайці захочуть, чому б ні?

Але сьогодні більш прагматичний і реалістичний формат переговорів – це переговори уповноважених делегацій. Ми бачимо великі делегації, де є військові, дипломати, політики і з нашого боку, і з боку Росії. І, в принципі, американська сторона теж так само представлена.

Там трішки інакше. Там є два таких бізнес-політичні переговорники, уповноважені і довірені особи Трампа, і ще військовий представник і радники.

А Європа знайшла свій збалансований формат. Зараз він трішки збільшився. Значить, от просто зверну увагу, хто був раніше в переговорах від Європи. Радники з питань національної безпеки трьох країн, так звана "євротрійка": Великобританія, Франція і Німеччина.

І це ще почалося з квітня минулого року. От перші такі були спроби, коли створили коаліцію охочих. І там три лідери, от Великобританія, Франція і Німеччина. Вже тоді ще генерал Кіт Келлог зустрічався наприкінці квітня минулого року. І періодично потім такі зустрічі відбувалися, зокрема в листопаді, в грудні минулого року. І от в цьому році вже періодично декілька таких зустрічей відбувалося.

Тому радники з питань національної безпеки трьох найбільших європейських країн з боку Європейського Союзу на переговорах в Осло, в Абу-Дабі, в Брюсселі, представник Урсули фон дер Ляєн, очільниці Єврокомісії, представник Генсека НАТО є і додалися ще три особи.

Представник Італії, радник з питань національної безпеки Італії. Він був, правда, в Женеві в лютому. І от в останніх переговорах теж брав участь. Хто новий – це представник Польщі. Але поки є лише домовленість про те, що Польща буде представлена в таких переговорах.

Поки що не було переговорів, де б вони були, але вже вирішено якраз в Дубліні, коли був Зеленський там і коли з Москви поверталися Кушнер і Віткофф, домовились, що буде і представник Польщі.

І ще теж одна нова людина з'явиться – представник керівника Європейської Ради Антоніу Кошти. Антоніу Кошта, він, на думку багатьох європейських лідерів, теж має бути залучений до переговорів.

Теж цікава, до речі, ситуація. Нема в цьому переговорному процесі Каллас, очільниці європейської дипломатії, і немає її представника. Але це пов'язують з тим, що росіяни категорично проти. І вона, на думку частини європейських лідерів, має занадто жорстку позицію. І деякі європейські лідери вважають, що це може завадити переговорам. Але для нас важливо, щоб європейці були в переговорному процесі.

Поки отакий формат. Хтось вважає, що занадто багато людей, але врахуймл склад делегації з нашого боку. У нас були такі чотири особи традиційно, офіційно в переговорному процесі: Умєров, Буданов, Кислиця і Арахамія. Вони ще з минулого року. Цього разу Скібіцький ще додався.

Додатково є радники, там і представники Генштабу є, і радники, помічники, скажемо так, наших основних переговорників. І росіян там близько десятка, навіть трохи більше десятка людей в офіційній переговорній делегації.

Тому, в принципі, і за кількістю, і за статусом європейська делегація відповідає статусу інших делегацій і їх кількісним параметрам. І вона збалансована з точки зору внутрішніх інтересів. Там є і представники Європейського Союзу, і НАТО, і найбільш впливових європейських країн.

Конфігурація логічна і красива, але ж проти цього виступає Росія. Вона, знаєте, так демонстративно зверхньо до європейців ставиться. Як тут бути?

Я скажу більше. Мединський в Абу-Дабі просто зневажливо, я б сказав, принизливо висловився щодо європейців. Це спеціально, це тактика.

От, як я сказав, росіяни висувають додаткові вимоги щодо участі Європи в переговорах, шантажують фактично європейців і трішки американців. І оця зневага відверта – це теж намагання, знаєте, відразу поставити на місце, мовляв, от бачите, як ми до вас ставимось, тому не майте ілюзій.

Але все рівно те, що американці починають просувати участь європейців в переговорах, оце важливо. Американці вже зрозуміли, тому що частину їх мирного плану по санкціях, по російських активах неможливо реалізувати без європейців.

Плюс оці їх бізнес-ідеї по поверненню російського газу на європейський енергетичний ринок і так далі. Оці всі плани процвітання, знову ж таки, без європейців реалізувати неможливо.

Ще дуже важлива ідея, навколо якої багато є розмов і суперечностей, але тим не менш американці це розглядають як частину свого мирного плану. Це перспектива вступу України до Європейського Союзу. В принципі, для нас це наша стратегічна мета, але американці це розглядають як гарантію безпеки для України, не НАТО.

Зеленський сказав, що нібито є ідея там обміну Донбасу на НАТО, але я чесно вам скажу, я всерйоз це не сприймаю. Це так зондаж, як там українці будуть реагувати, готові чи не готові вивести свої війська, якщо запропонувати якусь таку дуже привабливу компенсацію.

А от як гарантія безпеки, вони готові запропонувати членство в Європейському Союзі. Росіяни нібито не проти. Інша річ, це ж американці пропонують, а вирішувати мають європейці. Це процедура окрема, складна процедура. І ми вже бачимо, що навряд чи цю процедуру будуть змінювати, складну і багатоетапну процедуру.

Тим не менш, це теж частина переговорів і без європейців вирішити цю тему неможливо. Так що добре, що американці це розуміють і тому активно штовхають тему участі Європи в переговорах.

Щодо росіян, вони будуть вибивати поступку з боку Європи, але я думаю, що через певний час погодяться, тому що це просто логічно. Без європейців вони теж не зможуть вирішити цілу низку своїх питань.

Але все рівно на даний момент, найближчим часом я не очікую прямої участі європейців в переговорному процесі. Я думаю, що якщо це і відбудеться, можливо, вже наступного року максимум, що можливе.

Наприклад, от буде новий раунд переговорів, ми не знаємо, там в Абу-Дабі чи в Женеві. Що може бути? Переговори в трьохсторонньому форматі. Європейці знов приїжджають, зустрічаються із нами, із американцями. Тобто вони поруч і з ними ми будемо консультуватися, американці теж.

Але от за чим треба спостерігати: чи відбудуться консультації на полях, не як офіційні переговори, а консультації, зустріч, наприклад, представників російської делегації і представників Європи. От якщо це відбудеться, значить поступово буде формуватися отой самий двосторонній трек у відносинах.

Хоча мене трохи насторожує те, що Кушнер ще на початку листопада запропонував, що треба відродити раду Росія-НАТО. Тобто ще один можливий трек переговорів – це от між НАТО і Росією.

З огляду питань обмеження військ, зброї, військових, безпекових питань, в принципі, це логічно. Але враховуючи весь комплекс питань, зокрема економічних, я думаю, що кращий варіант – от той, який зараз є з боку Європи. Там в делегації є і представник НАТО, і представники всіх ключових європейських сил.

Як Кремль маніпулює і які висловлює ультиматуми

Я бачу у Росії як мінімум два інтереси. Перше – це те, про що ви сказали, наприклад, за посередництва американців відновити поставки нафти і газу Росії до Європи. Ну і другий інтерес. Ми бачимо, як останнім часом Росія фактурно намагається змістити фокус уваги з російсько-української війни на європейську безпеку. А як ти будеш говорити про загальну європейську безпеку без європейців? Ну, це ж нелогічно. От я бачу два таких моменти.

Дивіться, насправді їх трохи більше. Я згоден з вами. Щодо повернення російського газу і нафти на європейський ринок, це не лише інтерес Росії, а інтерес самих американців, і вони це просувають. От бізнес-підхід – це їх фішка така, особливість їх переговорного підходу.

Але от щодо росіян, крім того, що вони дійсно намагаються розширити оцей переговорний формат, я от зараз після Абу-Дабі остаточно переконався, що ідея обговорення саме майбутньої архітектури європейської безпеки, що це ідея не просто Кушнера, формально він запропонував це, а просувають саме росіяни, тому що вони таким чином розширюють переговорну рамку, відвертають увагу.

От абсолютно згоден. Розмивають і відвертають увагу від теми припинення вогню в Україні. Знов давайте обговорювати такі широкі філософські безпекові питання, а не те, що треба зробити зараз. Це точно є інтерес. Але є і тактика.

Тактика переговорного процесу, яка, зокрема, полягає в тому, що зараз вони намагаються тиснути через американців не лише на нас. На нас тиснуть там по Донбасу, по деяких інших питаннях і намагаються примусити нас до поступок односторонніх. Але зараз така сама тактика по відношенню до європейців.

І знов оцей ультиматум 21-го року згадали, він повертається, але вже не просто як ідея, а як предмет для переговорів. Росіяни так хочуть оце відведення НАТО до кордонів 97-го року. Я абсолютно переконаний, це ідея, яка не має жодної перспективи і європейці, і НАТО на це не погодяться.

Але тим не менш росіяни в такий спосіб хочуть домінувати в переговорному процесі. От це їх тактична мета. Саме через такі теми вони демонструють, що ви маєте грати за нашими правилами. Ми диктуємо порядок денний переговорів. Оце небезпечно.

І от в цьому сенсі мені дуже не подобається, що, на жаль, американці Віткофф і Кушнер віддають переговорну ініціативу росіянам. Axios написали якраз, коли були переговори в Абу-Дабі, потім в Москві, вони написали, що нібито Кушнер і Віткофф запропонували росіянам підготувати свій безпековий договір.

Слухайте, ну це просто абсурдно і це знущання. Країні, яка є головною загрозою для європейської безпеки, їм пропонують підготувати проєкт безпекового договору. Насправді за такою нормальною логікою американці як посередник могли б запропонувати якийсь свій план.

От як вони запропонували свій мирний план по Україні, точно так само вони б могли запропонувати, а далі вони його мали б точно обговорити і узгодити з європейцями, з нами теж, але головне – з європейцями, а потім вже пропонувати росіянам. А виходить зараз навпаки.

Це, знаєте, все рівно, що пропонували б свого часу Гітлеру безпековий договір в Європі. Я так уявляю, щоб він там вимагав в цьому безпековому договорі.

Але тим не менш, на превеликий жаль, саме такі, на мій погляд, поступки, а це величезна помилка, саме вони спонукають росіян до ультимативності в переговорному процесі. От що ми зараз бачимо – саме ультимативний тон.

Ультиматуми були раніше періодично у росіян, але от якщо порівнювати те, що було на початку року, там і в деякі інші періоди, зараз, на жаль, ми бачимо більше нахабності. От і виступи Мединського, заяви Ушакова, навіть виступи самого Путіна і Пєскова.

От Пєсков, речник Путіна, теж дуже нахабні заяви робить. І на превеликий жаль, це наслідок саме такої поступливості з боку американців. Те, що американці хочуть шукати миру через поступки росіянам. Це величезна помилка. І це не наближує нас до миру, а навпаки, я вважаю, тільки погіршує ситуацію.

У всякому разі, Кушнер і Віткофф – це бізнесмени, як і Трамп. Теж бізнес-підхід в переговорному процесі. І для них це, знаєте, я так мовою бізнесу скажу, така ф'ючерсна угода, угода на майбутнє. І тому вони вважають, що можна гратися.

Потім тут є і така, я б сказав, підступна тактика, дуже небезпечна для нас. Вони можуть пропонувати якісь варіанти, але питання, чи буде це реалізовано. Тобто от як нам обіцяють гарантії безпеки, але лише після того, як ми погодимось вивести наші війська з Донбасу.

От і навіть оця історія, те, що сказав Зеленський, що там нібито американці запропонували розглянути вступ до НАТО, самі американці не вирішують цю проблему. Там згода всіх потрібна. Але знов-таки, спочатку виведення українських військ з Донбасу, а потім вступ до НАТО.

А ми ж знаємо, вступ до НАТО – це теж процедура. І навіть якщо буде політичне рішення і там на саміті НАТО скажуть: "Все, приймаємо Україну в НАТО", а далі як? Нагадаю, як було з Швецією, коли Туреччина і Угорщина більше року блокували вступ. А можуть же взагалі заблокувати. Не дати згоди.

А росіяни тим більше люблять такі ігри. От для них це і відвертання уваги. Далі, це окрема гра з американцями. Американцям вони демонструють конструктивність.

От зверніть увагу, які подвійні стандарти. В Москві, коли були Кушнер і Віткофф, Путін їм сказав: "Та ми ж не проти діалогу. Ми завжди готові з європейцями до діалогу". Не до переговорів, зверніть увагу, а до діалогу, тому що це все ж таки трошки різні поняття.

І американці сприйняли це як готовність до участі європейців в переговорах, про що і повідомили Зеленського і європейських лідерів вже в Дубліні. А наступного дня Пєсков виходить і каже: "Ні, ми ще нічого не вирішили. У нас є умови до європейців. Хай вони продемонструють, що вони готові до миру". А що це означає? Давня російська вимога припинити постачання зброї Україні.

І оця подвійність, вона завжди у росіян була. Американцям кажуть одне. Вони тлумачать так, як хочуть, а європейцям висувають жорсткі вимоги, навіть ультиматуми, як і нам.

І оця подвійність, плюс різні підступні хитрі ігри з боку росіян, коли, наприклад, Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером піднімає тему Зеленського, поведінки Зеленського, що Зеленський нібито ображає Трампа чи посміхається над Трампом. На переговорах це не обговорюється. Це, скажемо так, неетично, порушення класичних дипломатичних стандартів, але не для Путіна.

Путін свідомо це робить, він хоче сварити Трампа з Зеленським. І оце теж елемент російської тактики.

І обговорення майбутніх тем – це те, що росіяни використовують як свою стратегію. Зверніть увагу, якщо ми наполягаємо на тому, щоб домовлятися по припиненню вогню, перший крок, який треба зробити в будь-якому випадку, а росіяни кажуть: "Ні, спочатку не кінь, а віз, треба домовитись про всеохоплюючу мирну угоду". Так про неї можна і не домовитись, або можна роками вести переговори. Але росіяни на цьому наполягають.

Фактично це з квітня минулого року. І, на жаль, американці погодились на цю гру. Так що от ця гра в майбутнє, вона для росіян – це частина їх стратегії, це частина примусу нас до мирної угоди на російських умовах.

А американці грають от в цю ф'ючерсну угоду. Вони теж думають, що вони зможуть з Путіним домовитись саме за такими правилами. І на превеликий жаль, тут це не наша гра. Ми змушені тут підлаштовуватись до американців. І тут, на жаль, ми граємо другим номером.

Завдання мінімум для нас – нейтралізовувати загрози, які виникають і з боку росіян, і з боку деяких американських пропозицій. А от де проблема – нема чіткої стратегії у європейців.

Європейці, в принципі, нас підтримують по умовах завершення війни. Відкидають теж погані американські ідеї або російські. Але от чіткої стратегії, як далі бути, яка послідовність дій, зокрема в тому, щоб дотиснути і росіян до участі Європи в переговорах, отакої стратегії у Європи поки немає. І от в цьому, на жаль, теж є проблема.

Навіть китайський чинник можна використовувати, тому що Китай каже публічно, що вони підтримують участь Європи в переговорах. Добре. Так використовуйте тоді, щось спільне ініціюйте з Китаєм, я не знаю, там окремий круглий стіл про завершення російсько-української війни, щось подібне разом з Китаєм.

Якщо китайці підтримують, спробуйте. І це буде, до речі, і спроба залучити і китайців до цих переговорів. Але європейці замість цього між собою з'ясовують ці відносини.

І це ж стосується не лише контактів з Путіним. От як образились на переговори Стубба і Стьоре, президента Фінляндії, прем'єра Норвегії з Путіним. Точно так само, от я дивлюсь, всі останні роки там Макрон або от нещодавно Штайнмаєр спілкується з китайським лідером і теж це сприймається з ревнощами, а тут має бути дійсно один голос, не обов'язково один суб'єкт, але має бути один голос.

Ну і просто якісь загальні правила і принципи. Ви можете почергово спілкуватися з ними, але головне, щоб це були переговори, а не спілкування.

От той же Александр Стубб, він нещодавно чітко сформулював, що тут головне, щоби втягнути Росію в переговори, щоб це не були розмови з Путіним. І він чітко назвав: "От є шість напрямів, по яких можна вести саме переговори з росіянами, але треба наполягати саме на переговорах". І от я думаю, що це якраз те, що треба зробити.

І тут європейцям треба врешті-решт від внутрішніх сварок перейти до спільної єдиної позиції, єдиних дій.

Чому Путін продовжує говорити про мир саме з Трампом

А ви не думаєте, що Путін налаштований у будь-якому разі за будь-якої конфігурації, за будь-яких умов продовжувати війну? А ось ці всі розмови відвести кордони НАТО до 97-го року, всеосяжна угода про безпекові гарантії, безпеку в Європі і так далі, це просто такі умови, на які апріорі ці сторони не підуть. Тобто Європа і Захід не підуть на це. І у Путіна є просто привід сказати: "Ну, ви не йдете на ці умови, я продовжую війну в Україні".

Дивіться, продовжити війну він може і без переговорів, насправді. Тут йому, от коли говорять, що він затягує час, він грається, не грається, вірніше, це його стратегія – війна на виснаження. Але переговори – частина цієї стратегії.

Інша річ, що для нього принципове значення мають переговори з Трампом і переговори заради Трампа. Трамп хоче мирної угоди. Окей, шановний Дональде, я тобі забезпечу такі переговори. Ми згодні на участь в таких переговорах. Ну, і от вони і відбуваються. Але при цьому Путін не готовий домовлятися.

Час, як він вважає, грає на його боці. Отут, на жаль, це частина російської стратегії. Європейці, в принципі, теж вважають, що треба домовлятися. Але у Путіна тут, на жаль, стратегія війни на виснаження. Це стосується і переговорного процесу також.

І він навіть буде задоволений, якщо ми, наприклад, вийдемо з переговорного процесу, щоб домовлятися лише з Трампом. І навіть якщо це не буде домовленість про російсько-українську війну, Путіна це теж влаштує. Головне, щоби були домовленості по бізнесу, там якісь геополітичні домовленості.

А от що стосується оцих вимог по європейській безпеці, а оце, мені здається, все ж таки вже питання принципу для Путіна. Для нього це важливо. Це його, знаєте, таке трвшки, можливо, схиблене ставлення, коли він неадекватно сприймає ситуацію, але він вперто хоче це реалізувати.

І зараз з огляду раціонального підходу, можливо, він торгується, знаєте, за вищу ціну, щоб отримати менше, але дуже схоже, що це, знаєте, ідея фікс у Путіна, от він схиблений.

От я пам'ятаю його розмови з Бушем, це ставлення до України, заперечення України як держави, як нації. А з іншого боку Путін схиблений на ідеї розширення НАТО на Схід. От він це вважає майже особистою образою, хоча він тоді не брав участі в переговорах в 90-ті роки, не має жодного особистого відношення до цього, але тим не менш, от чомусь ця ідея його дуже зачепила.

І він хоче це переграти. От як хоче повернення Росії до статусу Радянського Союзу, до часів холодної війни. Так от і у відносинах з НАТО оця ідея – це така ідея фікс для Путіна. Це якась його фішка. Це було раніше, просто в 21-му році він чітко це сформулював. Ну і зараз знов відновили.

Інша річ, що він її не реалізує, але те, що він постійно до неї повертається, на жаль, демонструє, що він зациклений на цьому. Знаєте, є в психології таке поняття акцентуйована особливість. Ну, простіше сказати, зациклена людина на чомусь. От Путін, він зациклений на антиукраїнських комплексах і на оцій ідеї, що НАТО і Захід його обманули, обманули Росію, і треба зараз все це переграти. А переграти вже не вийде.

Як колись давно грецький філософ сказав, що в одну і ту ж ріку двічі ввійти неможливо. От Путін цього чогось не розуміє.

Яку тактику має обрати Україна щодо російського диктатора

Ви кажете, що Путін так чи інакше буде продовжувати війну і йому не потрібні там якісь приводи чи виправдання для цього. Але з іншого боку, якби він повністю відкинув ідею переговорів, до нього було б інше ставлення. Це могли б бути і санкції, і посилена допомога Україні, і так далі. А так він ніби пропонує якусь умову, заздалегідь розуміючи, що ця умова не може бути виконана. І в такий спосіб продовжує цю історію.

Я частково згоден з цим, для нього дійсно це питання тактики, що переговори нібито демонструють, що він готовий до миру. От Трамп в це вірить. Він про це говорить в Китаї і перед цим неодноразово казав, що я вірить, що Путін хоче миру і участь Росії в переговорах це нібито підтверджує.

На жаль, цей тактичний прийом, він спрацьовує, у всякому разі, на американців, на Трампа. На європейців менше це впливає. От європейці тут не дуже вірять Путіну. Але я думаю, що все ж таки тут ситуація складніша.

От Путін дуже суперечлива фігура, дуже суперечливий політичний персонаж. Він з одного боку демонструє дуже сильні політико-психологічні деформації, от я вже згадував по Україні антиукраїнський комплекс, який після 14-го року і особливо там 20-й, 21-й, 22-й рік – це вже агресивний антиукраїнський комплекс, який, зокрема, призвів і до війни проти нашої країни.

Крім того, от у нього образа на Захід. Раніше це був колективний Захід, ну, зараз особлива гра з Трампом, США. Тому негативні комплекси сконцентровані на Європі.

Це, знаєте, от як нещодавно в цих мемуарах, які зараз Байден опублікував, оце порівняння Путіна з підлітком, і образи Путіна, от образи, як у підлітка, дійсно, знаєте, як підліток. Підліток хоче звернути на себе увагу дівчинки, що він робить? Там смикає за коси, ображає, щоб звернути на себе увагу.

От у Путіна, якщо подивитися його заяви, він постійно згадує, як його кинув Захід. Образи на Захід є, але це намагання домовлятися також.

От я думаю, що він хоче домовлятися. І тому оце прагнення переговорів, зокрема в широкій безпековій рамці переговорів із США, я думаю, що із Європою він теж хоче переговорів, але переговорів на своїх умовах.

І от те, що свого часу Мінські переговори, він готовий грати в переговорну гру. Мені здається, що Путін, як і Трамп, теж себе вважає генієм переговорів. Ну, просто Трамп любить публічно хизуватися такими речами, а Путін публічно про це не говорить. Все ж таки КДБшна школа спрацьовує, але він вважає, що він вміє маніпулювати іншими.

От Трампом він точно маніпулює періодично. Це дуже помітно. І, на жаль, час від часу це спрацьовує в російських інтересах. І ми з цим вже неодноразово стикалися.

Він вважає, що він може маніпулювати європейцями. Знов-таки, це така дуже специфічна маніпуляція, всі ці розмови про історію і так далі. Але тим не менш він, я думаю, хоче переговорів. Інша річ – переговорів на своїх умовах.

І отут підходимо до дуже складної теми. Якщо все ж таки починати переговори з Путіним, а ця тема вже обговорюється саме з Путіним, я не кажу там переговори з Росією, а от саме з Путіним, тут треба продумати ретельно і стратегію, і тактику таких переговорів. Навіть, я б сказав, психологічний контекст цих переговорів.

Потрібна, я це називаю, знаєте, не просто класичні переговори, а переговори, в яких має бути, я б сказав, психотерапевтична складова. Тому що Путіна паралельно в процесі цих переговорів трішки треба лікувати, треба от компенсувати ці комплекси.

Ну, от зокрема прийом, який відомий. Він хоче висловити всі свої образи. Хай висловить. Це перша частина переговорів. Потім його поступово треба переключити на обговорення реальних практичних речей.

У нього все ж таки є певна раціональність. Я не схильний думати, ну, дуже популярна в нас думка, що він зовсім схиблений, що він ніколи не закінчить війну. Мені здається, що певна раціональність все ж таки у нього є.

І частина його оточення точно розуміє, що ця війна вже зробила багато шкоди Росії і проблем для Росії стає все більше. І от якщо буде поєднання і домовленості з Трампом, оце зараз головний чинник, він хоче домовлятися з Трампом, далі розуміння того, що з війни треба виходити, от якщо паливна криза, яка знов може відновитися в Росії, вона стане потужнішою, вона може хоча б частково паралізувати паливний сектор Росії, оце буде, я думаю, дуже сильний чинник, який буде впливати на подальший розвиток переговорного процесу.

Плюс бажання домовлятися із європейцями, оці всі безпекові забаганки Путіна і так далі. Тобто, якщо все це буде поєднано, тоді шанс є.

Інша річ. Ну, я це так умовно називаю. Потрібен новий Кіссінджер. Людина, яка б змогла продемонструвати переговорне мистецтво, яка б могла домовлятися з усіма. На жаль, Віткофф і Кушнер не тягнуть тут і близько. Це, знаєте, рівень початкової школи плюс більше бізнесовий.

А тут не дипломати. Ну є все ж таки у Кушнера трохи більший досвід, але досвід переговорів на Близькому Сході, де бізнес-складова, вона завжди теж була присутня. А з Путіним бізнес – це обманка. Він може бути частиною переговорів, але маніпулятивна з боку Путіна. А вони цього не розуміють.

У мене є певні сподівання на Александра Стубба. Він дуже сильний дипломат. У нього потужний дипломатичний досвід. Він така стримана фігура, ну, фіни це не зовсім скандинави, так суто географічно, але тим не менш, от такий, знаєте, все ж таки нордичний характер, стриманий, менш емоційний. Він вміє домовлятися з Трампом. От багато хто це визнав. Подивимось. От, можливо, він може бути таким переговорником і з Путіним. Можливо, в дуеті з Коштою, не знаю.

Це якщо про переговори на рівні лідерів, але тим не менш, я думаю, готуватися до цього треба, тому що Путіна якось треба теж обробляти, його теж треба втягнути саме в раціональні переговори.

Але спочатку от ці технічні переговори, до яких багато хто ставиться зі зневагою, у нас там вважають, що це все або затягування часу, вони не мають значення. Я так не вважаю.

Навіть обговорення технічних аспектів припинення вогню, те, що було ще на початку року, це має значення. Далі, от конкретні речі, от як історія з Олешками, 5 днів припинення вогню, це добре. Це вже позитивний приклад. Плацдарм на майбутнє.

Такі речі можна далі використовувати, якщо вдасться втягнути. Я думаю, що відразу це не вийде, але над цим треба працювати. Втягнути росіян в переговори про морське перемир'я, енергетичне перемир'я.

От якщо такі переговори розпочнуться хоча б там за декілька місяців, оце буде перша ознака того, що переговорна ситуація може змінюватись. Це не буде гарантувати перспективу припинення війни, але без такої поетапності я не бачу подальшого розвитку переговорного процесу.

Не буде ситуації, коли Росія от раптом погодиться на переговори про припинення війни. От скоріше йде ескалація. Спочатку має бути певна деескалація і от ця комплексність має бути. Ну і от знов-таки хтось має продемонструвати дипломатичне мистецтво, дипломатичну майстерність. Поки що, на жаль, такого сильного, потужного переговорника ми не бачимо.

Який підлий план проти України хоче втілити Москва "руками" Європи

Зараз складається така ситуація, що оця найбільша палиця, яку вставляють Путіну в колеса цього велосипеду під назвою російська агресія, це Європа, яка допомагає нам і зброєю, і фінансово. І будемо відвертими, без цієї допомоги ми навряд чи б могли так успішно воювати з Росією. Як Путін буде розв'язувати питання надалі з Європою?

Ну, я б не просто назвав це палицею, на мій погляд, зараз дійсно Європа, як би там ми не критикували їх за певні проблеми, але це головний запобіжник, запобіжник подальшому розвитку російської агресії.

І для нас це зараз головний партнер, головний союзник, який дійсно для нас є визначальним в нинішній ситуації, враховуючи особливості адміністрації Трампа.

Вибачте, раніше стратегічним союзником називали Сполучені Штати, тепер це є Європа?

Ну, у нас зі Штатами зараз залишки стратегічного партнерства, але нам це треба зберігати, тому що в перспективі є шанс відновити.

А от Європа, так, це зараз для нас найбільш важливий чинник і в підтримці нашій проти Росії, і навіть в переговорному процесі теж. Тому що участь європейців, навіть така обмежена, як зараз в переговорах, вона посилює наші переговорні позиції.

І ми знаємо, що ми можемо покладатися на європейців. І американці, і навіть росіяни це теж розуміють. Якщо б ми були сам на сам в переговорах, ну, нам би було набагато гірше.

Що Путін може робити, на що він розраховує. На жаль, тут теж є у росіян стратегія, на превеликий жаль. От дивіться, те, що зараз відбувається, удари по Києву, по українській енергетиці, явно це спрямовано на те, щоби спровокувати гуманітарну катастрофу в столиці України і в найбільших українських містах.

Це і Київ, Дніпро, зараз Запоріжжя, Харків як мінімум, а насправді там список можна продовжувати: Суми, той самий Херсон і так далі, Одеса. Хочуть спровокувати гуманітарну катастрофу. І це для того, щоб зламати нас зсередини і примусити до переговорів на російських умовах. Це одна мета.

А інша мета, якщо гуманітарна катастрофа в найбільших українських містах, це може спровокувати нову хвилю міграції в Європу. І розрахунок на це точно у росіян є. Європейці, до речі, теж вже починають це розуміти і про всяк випадок аналізують цю проблему, цей виклик. І Путін сподівається, якщо в цю зиму знов там сотні тисяч, а бажано для нього декілька мільйонів українців поїхали в Європу рятуватися від катастрофи, коли нема і опалення, і електрики, це безумовно вплине на внутрішньоєвропейську ситуацію.

Там і так зараз є тренд посилення позицій правих, крайньо правих політичних сил. А у цих сил одна з головних позицій – антимігрантські настрої. І тут якраз збігається, тому що вони будуть спрямовані не просто проти нових мігрантів. Ці мігранти – українці.

І тут навіть такі умовно помірковані позиції, як от у Марін Ле Пен, тут же не просто антимігрантські настрої, тут ще національний економічний егоїзм, умовно кажучи, "європейський трампізм". Гроші мають залишатися в країні. Не треба викидати їх на підтримку війни в чужій країні. Це не наша війна, у нас купа своїх проблем, дефіцит бюджету.

І тому от це якраз передумови і формування антиукраїнських настроїв в Європі, їх посилення хоча би у частини наших партнерів, щоб досягти припинення допомоги Україні, як і в Штатах. От щоби не лише Штати, але, наприклад, Франція теж припинили нам і фінансову підтримку, і надання нам зброї. Продаж зброї, так, але за гроші.

І тому от Путін в цій стратегії робить ставку не лише на цю зиму і руйнування української енергетики, і нашої економіки в цю зиму. Ще одна частина стратегії, це вже на наступний рік, він буде чекати виборів у Франції.

Оце для нього дуже важливо, коли говорять, я теж з цим погоджуюсь, що можливо наступне вікно для переговорів, реальне вікно, виникне після завершення зими. Якщо Путін зрозумів, що не спрацювала його стратегія зламати нас зимою, ну, тоді, значить, треба якось домовлятися.

Але в квітні перший тур президентських виборів у Франції, на початку травня другий тур. І тому Путін може чекати ще завершення цих виборів. Як це вплине на ситуацію в Європі? Чи не заблокує Марін Ле Пен європейську допомогу Україні?

Тут же ставка робиться не тільки на те, що Франція припинить свою підтримку України. Путін хоче, щоби Марін Ле Пен заблокувала допомогу Україні в рамках всього Європейського Союзу. Оце небезпечно.

Але я дивлюсь, що в принципі зараз цей план розуміють і в Брюсселі, і в Берліні. Готуються до нейтралізації цього плану. Ну, і наші теж працюють.

В принципі, контакти з Марін Ле Пен є. Якщо відбудеться зустріч Зеленського, тут правда така теж певна подвійність і ризики певні для нас, тому що для Марін Ле Пен зустріч з Зеленським має продемонструвати, що вона майбутній президент Франції, що її вже визнають, що з нею вже домовляються ще до перемоги на виборах.

Ось в чому сенс. Нам просто треба встановити з нею контакти, переконати, що ми не вороги, ми визнаємо її, готові з нею домовлятися, але варто не допомагати їй на майбутніх президентських виборах.

Так що от тут теж є суто тактичні моменти, які треба враховувати. Певний, скажемо так, баланс потрібен, щоб ми і не втручалися у вибори у Франції, не допомогли суто психологічно і політично Марін Ле Пен. І в той же час роботу з нею треба вести.

От як свого часу нам вдалося налагодити добрі відносини з Мелоні, як її боялися теж свого часу, але нічого, домовились. Точно так само були ризики в Нідерландах, теж вдалося там нейтралізувати, тому навіть з крайньо правими треба працювати.

Але у Росії от ставка, найбільша ставка саме на Францію, на французькі вибори наступного року. Ну і в цілому от на цю праву хвилю. І вони хочуть через нову хвилю української міграції взимку вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в Європі.

Чому пакти про ненапад не будуть працювати

Ініціатива російської сторони підписати окремі пакти про ненапад з окремими країнами Європи. Ну це ж повністю вкладається в цей принцип розділяй і володарюй. Чи можливо тут ще є щось?

Поки росіяни це сформулювали не прямо. Це один з представників російського МЗС про це сказав на конференції в Москві. Поки що це не офіційно російська позиція, але це зондаж, як європейці це будуть сприймати.

Але я в цьому контексті звернув увагу на світовий досвід, на історичний досвід, пакти про ненапад, тому що це відповідь. Це ж було вже. У кого було? У Гітлера. Ми всі пам'ятаємо про пакт Молотова-Ріббентропа, 39-й рік. А до цього 32-й рік, з Польщею.

І потім теж от і що сталося, що допомогло це полякам? На жаль, ні. Я думаю, що сучасні європейські лідери теж це розуміють.

Знаєте, формати з минулого не працюють. Точно так само треба і експертам, і дипломатам розвінчувати тему, яка теж вже давно, що називається, і морально, і політично себе дискредитувала. Я маю на увазі нейтральний статус, так званий. І досвід Першої, Другої світової війни він засвідчив: це не працює.

Країна-агресор легко порушує цей нейтральний статус, якщо їй це потрібно. І тому і у нас є досвід. 14-й рік ми формально були позаблоковою державою з часів Януковича. У нас був закон про засади зовнішньої політики. І що? Та плювала Росія на це, як плювала і на великий договір між Україною і Росією, де Крим був визнаний українським і кордони українські були визнані. Росія через це все переступає.

Тому оці паперові, формальні юридичні гарантії з боку Росії, вони нічого не варті, на превеликий жаль.

Це не означає, що не треба взагалі не вести жодних переговорів з Росією, не укладати жодних угод з Росією. Ні, я б більше акцент робив на інше. Не оці пакти про ненапад, а рано чи пізно в контексті якраз і питань європейської безпеки, і умов завершення російсько-української війни, я думаю, що відновляться переговори про обмеження і військ, і зброї, причому різної зброї.

Мовиться і про звичайну зброю, і ракети середньої дальності, і стратегічну зброю в Європі. Оце актуально. Оце треба буде обговорювати.

Замість переговорів про відведення військ НАТО, причому Росія в обмін пропонує скорочення, не припинення присутності військової в Калінінграді, в Калінінградській області, а скорочення. А в обмін, щоб НАТО відійшло по всьому периметру кордонів Росії з країнами НАТО, ну, це якось нерівномірно і неадекватно.

Але от починати переговори про таке взаємне скорочення, як це було свого часу в часи перебудови, потім 90-ті роки, в принципі, це нормально. До речі, нам теж доведеться такі самі переговори вести з росіянами, тому що так чи інакше потрібно буде домовлятися про поетапне скорочення військ в зоні конфлікту.

І, ну, я розумію, є наша поки офіційна позиція, там 800 тисячнашого війська і так далі, але це як початковий пункт переговорів. Грошей у нас не вистачить на таку велику армію на утримання.

Але для нас важливо зберігати обороноздатність. І тут нашим просто треба визначитись, Генштабу, державному керівництву, яка чисельність армії для нас буде оптимальною. Зараз вже не чисельність війська вирішує, зброя. Зброя і ресурс в цілому, не тільки людський, але все рівно, ми достатньо велика країна і тому там 400 – 500 тисяч нам треба просто визначити, який мінімум обов'язковий має бути. І ми тут за цю "червону лінію" не можемо переступати.

Головне щодо зброї нам треба зберегти право на ракетну зброю, на потужну систему ППО і так далі, дрони. От тут переговори можуть бути, але так чи інакше потрібно буде і для нас, і для Росії поетапна демобілізація. Оце важливо.

І в принципі от чому і з Європою такі переговори можуть бути, тому що є, наприклад, проблема ядерної зброї на території Білорусі. Це ж загроза не лише для нас, для Європи також. Для Польщі, для країн Балтії.

От по таких питаннях я думаю, що переговори цілком ймовірні і в принципі такі переговори мають сенс, тому що тут є механізми контролю, виведення тих чи інших видів зброї. Це буде складно. Я тут не очікую якихось швидких результатів, але це краще, ніж оці горезвісні пакти про ненапад, які не мають жодного значення і точно не є якоюсь реальною гарантією безпеки.

Якщо суто теоретично розмірковувати про ці пакти, чого Росія намагалася б досягнути завдяки цьому? От уявімо, що вона підписує цей пакт з умовною Словаччиною, Угорщиною, Болгарією і так далі. І от що відбувається далі? Вони ж члени НАТО. І коли, наприклад, Росія атакує іншого члена НАТО, то ці говорять: "Ні, дивіться, у нас є пакт про ненапад". Як це працює в їхній голові?

От, до речі, серед тих пропозицій, там же ж не тільки пакт про ненапад пропонувався як варіант безпекової гарантії. Там росіяни закидали ідею, от як кажуть: "А от як у нас з Іраном, давайте домовимось про те, що обидві сторони, неважливо там на рівні двосторонніх відносин або там разом з НАТО, домовляємося, що ми не нападаємо на країну, якщо виникає конфлікт з іншою країною". Тобто ви не втручаєтесь в цей конфлікт.

Очевидно, якщо нова війна, наприклад, між Росією і Україною, а у європейців є договір про невтручання в конфлікт, це відповідає російським інтересам. І росіяни це чудово розуміють. Тому отут теж підступність російської дипломатії, тому це точно не спрацює. Але чому Росія закидає такі ідеї? Вони ще хочуть розколоти і НАТО, і Європейський Союз всередині.

Вони бачать слабкі ланки деяких європейських лідерів, які хочуть з різних причин домовлятися з Москвою, хочуть легітимізувати відновлення добрих відносин з Москвою. Ми це бачимо у нинішнього болгарського керівництва, Фіцо в Словаччині і так далі.

А інші будуть дивитися, тому що, в принципі, більшість інших європейських лідерів, вони зараз розуміють токсичність Москви. Але якщо будуть створені прецеденти і на цьому можна буде заробляти, ну, тоді, на жаль, кількість таких країн може збільшитись. А Москва свідомо грає на розколі.

І раніше це були поодинокі такі заслані козачки, умовно кажучи, типу Орбана або Фіцо всередині ЄС і НАТО, але вони розраховують на те, що таких може стати більше. І для них оцей формат двосторонніх домовленостей, безпекових домовленостей, саме двосторонніх, не лише домовленості в цілому з НАТО чи з Європейським Союзом, а домовленості з окремими країнами.

В такий спосіб вони хочуть, зокрема, якщо вийде, потенційно заблокувати п'яту статтю НАТО, тому що одна окрема країна може сказати: "А у нас домовленості з Москвою", і тому ми не хочемо воювати, ми не хочемо втручатися і так далі. Це не наша війна і так далі.

Так що в цьому сенсі, на жаль, теж Росія грає таку "багатоходівку". Вони закидають отакі нібито миротворчі ідеї, причому в стилі класичної дипломатії, таке ж вже було в історії.

А насправді, знаєте, як колись вже непопулярний класик сказав: "Ну, нібито все гарно і добре, а по суті знущання". От так грає Росія, така підступна російська дипломатія.

Знаєте, взагалі от і переговори, які зараз відбуваються, я маю на увазі переговори в трьохсторонньому форматі, ну, і те, що Росія пропонує, зокрема, через американців, пропонує європейцям, я це називаю дипломатичною гібридною війною. Це теж гібридна війна, тільки в дипломатичному форматі.