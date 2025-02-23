На тлі заяв Трампа про Україну тисячі людей пройшли маршем біля посольства Росії в Лондоні

США та Росія розпочали переговори щодо закінчення війни в Україні без участі Києва та Європи. На знак протесту проти обурливих дій адміністрації Трампа тисячі людей вийшли на вулиці Лондона, аби підтримати нашу країну.

Раніше серія мітингів прокотилася самими Сполученими Штатами Америки. Люди висловлювали невдовлення політикою Трампа, зокрема його проросійськими наративами, передає 24 Канал із посиланням на The Standard.

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У Лондоні – масштабна акція на підтримку України

У суботу, 22 лютого, тисячі протестувальників пройшли маршем до посольства Росії в Лондоні, закликаючи міжнародне співтовариство "не зраджувати Україну".

Акція на чолі з українськими співаками з хору "Громада" розпочалася біля статуї Володимира Великого поблизу Голланд-парку. Далі люди вирушили до російського посольства в садах Кенсінгтонського палацу.

Люди на марші несли плакати "Окупація – не мир", "Не зрадьте Україну", Геть російські війська".

Репортер GB News Адам Черрі зняв репортаж з місця події. Він зазначив, що "це дуже великий протест, який набирає обертів". Також журналіст розповів, що "люди дуже сердиті".

Акція на підтримку України: дивіться відео

У Лондоні звучали українські пісні: дивіться відео

Коаліція українських громадських і британських трудових організацій взяла участь у мітингу. Вони закликали Росію вивести війська напередодні 3-ої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

У спільній заяві організатори суботнього маршу заявили, що Україна стала вразливою через те, що їй не надали достатньо допомоги, щоб перемогти Росію. Також учасники протесту відкрито висловили побоювання, що від Києва вимагатимуть змиритися з окупацією через угоду, нав’язаною Трампом.

Олена Іващенко, директор "Кампанії за Україну", заявила, що майбутнє Києва "вирішують політики за зачиненими дверима", і що "справжній і стійкий мир не може бути досягнутий без справедливості". Вона наголосила: "Ми закликаємо Росію вивести свої війська з усієї України, Трампа припинити свої закулісні ігри, а Велику Британію посилити своє лідерство у захисті суверенітету України та безпеки Європи".

Марія Пастух, член солідарної організації "Всесвіт України", заявила, що злочини Росії в Україні не мають бути забуті. "Узаконення цієї агресії шляхом прийняття окупації підбадьорило б диктаторів у всьому світі", –сказала вона.

Люди вийшли на вулиці Лондона, аби висловити солідарність з Україною / The Standard

Крістофер Форд, секретар Української кампанії солідарності, наголосив, що мільйони людей, які підтримали Україну, приголомшені поведінкою Трампа та загрозою зради".

Дані обіцянки зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти, провалилися без будь-яких пояснень. Ми повинні показати, що поділ і окупація не є стійким миром, Велика Британя та Європа не повинні повторювати помилки умиротворення 1930-х років,

– заявив Форд.