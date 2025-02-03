США запланували зустрічі та переговори з Україною, Росією та "різними сторонами", – Трамп

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що планує посадити Україну та Росію за стіл перемовин для закінчення війни. Зокрема, він заявив, що кілька зустрічей вже аплановані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала зустрічі та переговори із Україною, Росією та "різними сторонами". Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Заплановані переговори

Дональд Трамп не навів жодних деталей стосовно цих зустрічей. Також він не уточнював, про кого мовиться під "різними сторонами".

Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією,

– сказав він.

Чинний президент США відомий своїми гучними заявами про закінчення війни за 24 години від моменту його вступу на посаду. Проте дуже швидко вони перетворились на заяви про закінчення війни за кілька місяців.

Водночас в Україні сподіваються, що Трамп змусить Росію до переговорів із позиції сили. Президент нашої держави неодноразово наголошував, що Україні потрібні вигідні позиції на фронті, щоб мати стійке положення за столом переговорів.