Трамп уже має сумніви щодо Путіна: що може стати серйозним викликом для Росії

Президент США Дональд Трамп почав жорсткіше висловлюватися щодо диктатора Владіміра Путіна. Все через його затягування з припиненням вогню. Найближчі тижні будуть дуже важливими.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що Трамп має важелі впливу на Росію. Але не варто говорити про мита на російську продукцію. Обсяги торгівлі між США та Росією є дійсно невеликими.

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Як Трамп може натиснути на Росію

Як наголосив Фесенко, Трамп цілком може працювати із санкціями проти Росії. Він вже обіцяв Путіну часткове скасування обмежень, якщо він погодиться на припинення вогню. Але все може запрацювати і у зворотному напрямку. Трамп цілком може посилити санкції, якщо Путін і надалі затягуватиме процес.

Це можуть бути вторинні санкції проти країн та компаній, які купують російську нафту. Є питання до механізмів. Але 50% тарифів щодо російської нафти – це серйозно. Якщо запрацює, то це буде серйозний удар по Росії. Це вплине на позицію Індію та Китаю, які купують багато російської нафти,

– зазначив Фесенко.

Трамп вже заявив про "психологічний дедлайн" для Росії щодо укладення перемир'я. Він бачить, що не може не реагувати на дії Путіна. Однак хоче, щоб той таки добровільно пішов на припинення вогню та подальші мирні кроки.

У цьому сенсі будуть показовими наступні два тижні. Саме тоді Трамп може застосувати інструменти тиску на Путіна, якщо той таки не захоче йти на припинення вогню.

Або будуть більш рішучі кроки щодо Росії. І почнеться тиск не лише на словах. Або ж тоді можна буде поставити хрест на спробах Трампа змусити Путіна до припинення вогню,

– вважає Фесенко.

Нагадаємо, нещодавно Путін знову продемонстрував, що він не хоче йти на припинення вогню. Цього разу він почав розповідати маячню, що "українська влада – нелегітимна". Згодом ведуча NBC News Крістен Велкер розповіла, що кілька годин тому їй подзвонив Трамп і висловив роздратування через ці слова Путіна.