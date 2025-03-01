На саміті у Лондоні Туреччина зробить важливу пропозицію щодо війни в Україні, – Reuters

На тлі скандальної зустрічі Трампа і Зеленського Туреччина готується знову запропонувати себе у ролі посередника між Україною та Росією. Про це вона оголосить на саміті у британській столиці.

2 березня у Лондоні відбудеться саміт для обговорення гарантій безпеки для України у разі припинення вогню. Країни Балтії вже висловили своє незадоволення тим, що їх не запросили, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Туреччина хоче організувати переговори Києва і Москви

Тим часом на саміт запросили Туреччину. Як повідомляє видання, міністр закордонних справ країни знову запропонує Анкару як місце для проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

Нагадаємо, що Туреччина приймала початкові переговори між сторонами через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, допомігши укласти угоду щодо безпечного експорту зерна через Чорне море.

З 2024 року Анкара неодноразово закликала до припинення вогню, а також підтримала ініціативу США щодо завершення війни, яка була зірвана публічним конфліктом між президентами України та США у Вашингтоні в п’ятницю.

У неділю міністр закордонних справ Хакан Фідан поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини у пошуку "справедливого і тривалого миру" у війні. А також розповість про її готовність знову виступити у ролі посередника і надати Києву і Москві місце для переговорів.

Водночас Фідан підтвердить, що Анкара надалі підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Як і Україна та Росія, Туреччина є чорноморською державою і підтримує добрі відносини з обома країнами з початку війни. Вона надавала військову підтримку Києву, водночас відмовляючись приєднуватися до західних санкцій проти Москви.

Минулого тижня Зеленський заявив, що розглядає Туреччину як важливого гаранта безпеки для України. До слова, другий раунд переговорів між США та Росією відбувся у Стамбулі.