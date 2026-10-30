Трійка від Європи: США визначились, кого хочуть бачити на мирних переговорах, – FT

США розглядають Німеччину, Францію та Велику Британію як основних представників Європи на майбутніх мирних переговорах щодо війни Росії проти України. Спецпредставники Дональда Трампа вже обговорили формат E3 з українською стороною.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських дипломатів.

Побоювання інших країн

Американська сторона вважає ці три країни найімовірнішими представниками інтересів Європи на перемовинах. Проте остаточне рішення щодо залучення європейців до переговорного процесу наразі не ухвалене.

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже погодили формат E3 з українською владою під час візиту до Києва у вересні, розповів один із дипломатів.

Перспектива представництва континенту лише трьома столицями викликала занепокоєння серед інших країн континенту. Співрозмовники зазначають, що Німеччина, Франція та Велика Британія хоч і є одними з найвпливовіших держав, але їхній виступ від імені всієї Європи може відштовхнути менші країни.

Крім того, один із дипломатів наголосив, що перед визначенням складу делегацій західним союзникам необхідно спершу гарантувати самій Європі місце за столом майбутніх переговорів.

Нагадаємо, на початку листопада в Абу-Дабі може відбутись тристороння зустріч представників України, США та Росії. У Кремлі повідомили, що головною темою цього раунду переговорів стане повоєнна безпека обох країн. При цьому помічник Путіна Юрій Ушаков категорично відкинув залучення представників Євросоюзу до обговорень.