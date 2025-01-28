Україна не вірить у вигідну угоду з Росією: у Politico окреслили можливу стратегію держави

Дональд Трамп, який нещодавно став президентом США, відомий своїми заявами щодо закінчення війни в Україні. Західні журналісти переконують, що Україна не вірить у мирну угоду.

У питаннях, які стосуються мирної угоди Росії та України, Дональд Трамп та офіційні особи України дотримуються припущень. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

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Долю України вирішить припущення

Несхоже, що Київ вірить у мирний договір. Натомість українські офіційні особи сподіваються, що російський президент Владімір Путін розлютить лідера США і той підтримає Україну більш прямо. У Києві вважають, що Путін не погодиться ні на що, крім капітуляції України. Водночас від цієї умови буде ухилятись Трамп.

Своєю чергою, республіканець вважає, що він може просто задобрити та змусити Путіна досягти справедливого врегулювання, погрожуючи розв'язати нестримну економічну війну, яка посилить проблеми російської економіки.

Припущення, яке виявиться вірним, вирішить долю України. Стратегія поведінки Трампа стала зрозумілою, коли він почав погрожувати Росії. Зокрема, Трамп готовий запровадити мита та ще більше санкцій проти Росії, якщо Путін не погодиться на перемовини.

Реакція Росії на погрози

Спочатку у Росії ніяк не відреагували на такі заяви, однак згодом Путін раптово почав хвалити Трампа і казати, що він готовий до переговорів.

Ці погрози посилених санкцій і тарифів є частиною тактичного підходу, який підтримує спеціальний представник Трампа, Кіт Келлог. Замість припинення допомоги Україні Трамп хоче використовувати зброю США для досягнення миру.

Трамп повинен сам зробити висновок, що Путін не бажає йти на жодні поступки – не Україні, а йому,

– сказав анонімний лобіст.

Згідно з цією порадою, Україна підігрує, хоча хвилювання у Києві стосовно умов переговорів продовжують зростати.

Україна сподівається, що Трамп втратить терпіння

Україна побудувала стратегію на тому, що Трамп може втратити терпіння щодо Путіна.

Республіканець погрожував, що економіка Росії зазнає краху. Російський рубль втратив більше половини своєї вартості щодо долара США та євро.

Попри це, багато експертів вважає, що російський президент все ж не налаштований на переговори. Аналітики Андреа Кендалл-Тейлор і Майкл Кофман вважають, що Путін не має стимулів зупинити війну, оскільки він досяг точки неповернення.

Також немає внутрішнього тиску на припинення війни.

Деякі експерти вважають, що зараз у Путіна є причини бути більш впевненим, ніж минулого року: Росія зберігає ініціативу на полі бою вже кілька місяців. Росія постійно має просування на східних напрямках.