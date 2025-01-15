У Трампа визнають, що мирна угода щодо України може затягнутися на місяці, – Reuters

Радники Дональда Трампа заявили, що на укладання мирної угоди між Україною та Росією знадобляться місяці або навіть більше. Це значно відрізняється від передвиборчої обіцянки новообраного президента укласти угоду в перший день свого перебування на посаді.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Радники новообраного президента США Дональда Трампа заявили, що для врегулювання війни в Україні знадобляться місяці, попри обіцянки укласти мирну угоду у перший день перебування в Білому домі.

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Команда Трампа про терміни завершення війни в Україні

Зараз у команді Трампа обговорюють можливість замороження фронту та виключення членства України в НАТО як основи для домовленостей.

Радники Трампа визнають, що заяви про швидке завершення війни були передвиборчою риторикою, а реальність конфлікту значно складніша. Один із соратників Трампа заявив, що вони розглядають графік у кілька місяців, а це "мінімальний час, необхідний для розробки реального плану".

Колишній посол США в Україні Джон Гербст наголосив, що навіть більш реалістичний термін у 100 днів, озвучений посланником Трампа з питань Росії Кітом Келлогом, є занадто оптимістичним.

Щоб це спрацювало, Трамп має переконати Путіна, що подальша непоступливість матиме серйозні наслідки,

– додав Гербст.

Що пропонує команда Трампа

Радники Трампа, зокрема генерал Келлог, наразі підтримують:

замороження лінії фронту;

виключення перспективи членства України в НАТО в осяжному майбутньому;

створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть європейські війська;

матеріальні гарантії безпеки для України.

Перешкоди на шляху до миру

Росія надсилає неоднозначні сигнали щодо переговорів із Трампом. Хоча в Кремлі вітають прямі перемовини, вони відкидають деякі ідеї радників Трампа як нездійсненні. Наприклад, посол Росії в ООН Василь Небензя назвав плани Трампа "нічим не цікавими".

До того ж Росія продовжує досягати успіхів на полі бою, що може посилити її позиції на переговорах. Багато аналітиків вважають, що Путін затягуватиме процес, намагаючись здобути контроль над більшою територією України.

Напередодні виборів Трамп десятки разів обіцяв укласти мирну угоду в перший день президентства. Проте наприкінці кампанії його риторика змінилася, і він почав говорити, що зможе вирішити конфлікт "дуже швидко". Після перемоги на виборах Трамп ще більше пом'якшив свою позицію, відмовившись називати конкретні терміни.

Поки що зусилля команди Трампа для завершення війни виглядають уривчастими. Наприклад, запланований візит Келлога до Києва, який мав дати старт мирному плану, був відкладений через юридичні обмеження для приватних громадян.

На думку аналітиків, реальні результати з’являться лише тоді, коли нова адміністрація отримає чіткий план дій і зможе знайти баланс між інтересами США, України та Росії.