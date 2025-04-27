Іншого виходу немає, – польський дипломат сказав, як далі діятимуть США на переговорах

Вже не вперше Дональд Трамп погрожує вийти з перемовного процесу, якщо найближчим часом не вдасться досягнути мирної угоди. Однак до цих заяв потрібно ставитися спокійно.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив екссекретар польської делегації у Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, пояснивши, що Трамп і раніше не був зацікавлений у цих переговорах. Вони були лиш приводом для нової адміністрації президента США, аби знайти вигоду для себе.

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Чого очікувати від США далі

За даними видання The Times, Дональд Трамп нібито готовий вийти з переговорів щодо завершення війни "уже наступного тижня". Це станеться за умови, якщо Україна не підпише угоду, на якій наполягають Сполучені Штати.

Я вважаю, що насправді немає ніякого перемовного процесу. Це лиш привід, що він (Трамп – 24 Канал) міг домовлятися з Путіним. Тобто так званий поліцейський домовляється з бандитом під приводом допомоги жертві. Трамп ніколи не був зацікавлений створенням справедливого миру для України, він думає про те, як врятувати Росію,

– зазначив Пьотр Кульпа.

За словами дипломата, США використовують тему закінчення війни, аби поновити відносини з Росією, зокрема бізнесові. В реальності США не допомагають Україні досягти миру і не є "нейтральною стороною", як раніше про це заявляв Трамп. Навпаки, дії Білого дому зараз радше посилюють Москву, і послаблюють Київ.

"Є різні підрахунки, скільки Україна може протриматися без США. Деякі аналітики стверджують про пів року, а інші – вважають, що немає ніяких обмежень, адже підтримка України йде зараз не лише від Штатів, але і посиленої Європи. Також треба розуміти, що ситуація погіршується в Росії", – зауважив політик.

Однак так званий "мирний план" США, який зокрема містить пункти про зняття санкції з Росії, може лише зміцнити можливості Кремля продовжувати війну. Для України це є найбільшим ризиком. Втім прогнози для України не є геть безнадійними.

"Я б спокійно ставився до всього іншого, що каже Трамп. Є сильна коаліція країн, які підтримують Україну і впливають на США. Треба лише дочекатися, коли Трамп повернеться до раціональної політики, почне знову підтримувати Україну і називати Зеленського другом. Іншого виходу немає", – переконаний Кульпа.

На його думку, президент США зрозуміє, що його зовнішня політика була хибною, адже всі союзники США можуть просто відвернутися від них. Ба більше, Трамп уже знизив мита на низку країн, усвідомлюючи, що вони матимуть більший негативний вплив на Штати. Так само змінити свою думку Трамп може і щодо російсько-української війни.