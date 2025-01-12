Було б кроком з обох сторін, – радник Трампа про припинення вогню в Україні
Майк Волц зазначив, що домовленість про припинення вогню було би "дуже позитивним першим кроком" для початку переговорів. За його словами, війна має закінчитися дипломатичним шляхом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова майбутнього радника Трампа Майка Волца в ефірі телеканалу ABC.
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Коли можливе припинення вогню в Україні
Майк Волц ззаначив, що домовленість про припинення вогню була би "дуже позитивним першим кроком" для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовлятися про припинення війни.
Так, у відповідь на питання про реальні строки припинення вогню в Украні, Майк Волц сказав, що хотів б побачити припинення вогню в будь-який момент, в будь-який день.
Я думаю, що це був би неймовірно позитивний перший крок з обох сторін, який дозволив би нам розпочати розробку рамок для якогось дипломатичного вирішення,
– вказав політик.
За словами Волца, усі розуміють, що війна має завершитися дипломатичним шляхом. Радник Трампа не вважає реалістичним сценарій, за якого всіх росіян виганяють з кожного сантиметра української території, включно з Кримом.
"Президент Трамп визнав цю реальність, і я думаю, що це величезний крок уперед, що весь світ починає визнавати цю реальність", – сказав він.
Майк Волц каже, що тепер потрібно рухатися далі. Він зауважує, що цей конфлікт може розширитися, і потрібно зробити все, аби цього не допустити.