Путін прикривається гуманітарними питаннями: політолог оцінив хід перемовин

Путін частково використовує гуманітарний аспект для затягування переговорів. З одного боку, організація обмінів полоненими й тілами дійсно потребує часу – втім існують проблеми зі списками.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Він додав, що зокрема, росіяни часто повертають тіла не українців, а власних громадян.

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Не варто очікувати багато від 3-ого засідання

Це свідчить про те, що деякі служби не встигають. Водночас український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює на межі своїх можливостей і, попри все, демонструє результат.

"Для нас найголовніше в цьому треку до третього засідання в Стамбулі – хоча б реалізація обміну "всіх на всіх" за двома категоріями. Це лише початок, але важливо, щоб у майбутньому ми могли реалізовувати повноцінний обмін усіх на всіх. Водночас не варто завищувати очікування щодо третього засідання – коли б воно не відбулося", – сказав Ігор Чаленко.

Він додав, що сторони публічно обговорюватимуть пропозиції опонентів. Україна передасть письмові аналітичні матеріали щодо російського проєкту меморандуму, а росіяни озвучать свою позицію щодо української переговорної рамки.

Однак сподіватися на прорив не варто. Саме тому обговорення за участі США та Туреччини зосереджене на зустрічі з Володимиром Путіним, адже всі розуміють: бойові дії тривають, як і російський наступ – хоч і не в запланованих масштабах.

Росія не сприймає всерйоз переговори

Чаленко наголосив, що дипломатичний трек потрібно використовувати не лише для повернення наших людей – хоча це один із ключових аспектів. Дипломатія також необхідна, щоб на полі бою настало затишшя. Проте наразі атаки Росії лише посилюються.

Вже давно за одну ніч росіяни атакують понад 500 цілей. Це демонструє, що Росія не сприймає всерйоз процеси, які відбуваються в Стамбулі,

– сказав Чаленко.

Він зазначив, що наразі невідомо, коли саме відбудеться новий обмін, адже процес розтягнутий у часі. Лише після остаточного узгодження цього питання з'явиться конкретна дата переговорів.

На його думку, Росія, ймовірно, знову спекулюватиме ситуацією, як це було раніше – мовляв, російська сторона готова діяти швидше, а Україна начебто зволікає. Водночас він наголосив, що ключовим зараз є саме узгодження дати. Україна вже пропонувала провести зустріч у двадцятих числах червня й не є стороною, яка гальмує процес.

Разом із тим, третій етап переговорів цілком може відбутися вже наступного тижня – за умови, що вдасться досягти спільної позиції. Наразі такого узгодження ще немає.