Це лише початок: Росія на перемовинах торгується за кожну "кому"

Адміністрація президента США Дональда Трампа поки не змогла досягнути значного успіху в переговорному процесі. Перемовини будуть досить складними і тривалими. Росія торгуватиметься за кожну деталь.

Уже зараз Москва застосовує тактику, коли намагається подрібнити питання на маленькі частини. Детальніше 24 Каналу розповів політолог та проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

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Про тактику, яку Росія використовує на переговорах

Наразі, на думку політолога, не можна говорити про значні досягнення в просуванні переговорного процесу. Американська адміністрація не може похвалитися великими успіхами в цьому напрямку. Це тільки початок довгих і складних переговорів. Зараз виглядає так, ніби йде лише підготовка до подальших кроків, і всі обговорення зводяться до окреслення попередніх пунктів для руху вперед.

Важливо пам'ятати, що Росія застосовує тактику, коли намагається подрібнити питання на дрібні частини й торгуватися за кожне з них. Це саме те, що ми зараз спостерігаємо: переговори не стосуються безпосередньо досягнення мирної угоди або довгострокових домовленостей, як це було заявлено на початку, а зосереджуються на дуже вузьких темах, як-от Чорне море, зернові коридори та обстріли енергетичних об'єктів.

Хоча насправді це лише мала частина того, що буде обговорюватися за столом перемовин,

– зауважив Шеренговський.

Переговори обіцяють бути тривалими, і "човникова дипломатія", яку застосовує Трамп, також передбачає довгий процес. Важливо серйозно ставитися до цього і розуміти, що Росія буде торгуватися за кожну "кому".

Залишається питання, чи вдасться досягти більшого прогресу до періоду, який визначав Трамп і його команда, – 20 квітня. Якщо ж ні, то постане питання, хто буде винним: Росія чи Україна, і як Трамп буде чинити тиск на Москву. Тому, за словами Дмитра Шеренговського, ми перебуваємо в періоді невизначеності.

Зауважимо, Росія висунула низку умов для досягнення припинення вогню у Чорному морі та енергетичній сфері. Зокрема, серед них зняття санкцій з "Россільгоспбанку" та інших банків, які забезпечують міжнародну торгівлю продовольством.