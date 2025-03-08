Росія до такого не готова: як Україні "переманити" Трампа на свій бік у переговорах

В Саудівській Аравії 11 березня планують зустрітися американська та українська сторони. Україна сприймає подібні зустрічі з США як спробу домовитися та розв'язати низку проблем. Росія ж навпаки як можливість обдурити Трампа, аби отримати Україну в якості призу.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, нагадавши, що все, що зараз Кремль обіцяє США, зокрема спільні проєкти в Арктиці, свого часу вона обіцяла Китаю.

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В якому напрямку має діяти Україна?

Зараз Путін хоче зробити все від нього залежне, щоб зробити винуватою у зриві мирних переговорів Україну. Сьогодні українській стороні, зі слів Леонова, треба обіграти ситуацію та зробити так, щоб показати, що насправді винуватою буде Росія. Перший крок для цього вже був зроблений, коли відбувся саміт європейських лідерів у Лондоні.

Спочатку президент Франції Макрон виступив з ініціативою припинити протягом місяця обстріли. Після цього президент України Зеленський фактично повторив це і запропонував втілити сценарій "тиші у небі й морі".

Як зазначив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента", американський президент зацікавлений у швидкості розвитку подій. Якщо найближчим часом вдасться припинити обстріли хоча б упродовж місяця, тоді у Трампа буде змога оголосити, що він досягнув певного прориву.

"Для Росії такий сценарій неприємний, бо вона прагне далі тиснути на Україну та воювати. Тим більше, що в Росії переконані, що зараз Трамп ледь не на її боці, що їй вдасться дотиснути Україну, а Європа нічого не зможе зробити. З цього погляду навіть для російського суспільства це буде зрада і ганьба (припинити вогонь – 24 Канал)", – озвучив Леонов.

Україні нині, як наголосив Леонов, потрібно йти за цим напрямком, заявляючи про свою готовність хоч завтра розпочати розмови про припинення обстрілів. А для того, щоб контролювати це, треба перейти до технічних деталей. Серед таких – присутність на лінії боєзіткнення миротворців з низки країн.

Я переконаний, що Росія до такого не готова,

– озвучив Леонов.

Китай висловив підтримку ЄС та Україні

У своєму виступі перед Конгресом Трамп, який анонсував, що буде говорити важливе про Україну, врешті нічого не сказав про так званий мирний план. В нього, за переконанням Леонова, його просто нема.

Сьогодні, як зауважив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента", важливо, що Україна починає формувати своє бачення і говорити про більш реальні речі, які можна починати реалізовувати вже завтра. Європа на попередньому саміті чітко зазначила, що не буде нічого про Україну без України й нічого про безпеку Європи без Європи.

"Цікаво, що Китай підтримав позицію Європи й по факту України. Це сигнал Росії. Це дуже важливо, бо виходить, що припинити вогонь можна дуже швидко і на це може вплинути Трамп, а міжсобойчик між США та Росією на переговорах не пройде. Адже буде з одного боку Україна та Європа, можливо, захоче примкнути Китай", – озвучив Леонов.

Мирні переговори, з його слів, це буде розмова про глобальні речі, тому їх вести можна тривалий період, а Трамп поспішає завершити війну. Саме тому зараз виникає можливість зіштовхнути Росію зі Сполученими Штатами щодо "щирого бажання" Росії закінчити бойові дії. В Білому домі мають побачити та усвідомити, що Росія не хоче цього.