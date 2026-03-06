На тлі загострення на Близькому Сході: що буде з переговорами України та Росії

Через ситуацію в Ірані, де США та Ізраїль почали військову операцію, яка призвела до загострення на Близькому Сході, російсько-українські переговори, які були заплановані на початок березня в ОАЕ – відтермінували. В США зараз є багато причин для того, аби перевести тему війни в Україні на другорядний план.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, додавши, що нині немає ніяких ознак того, що Росія готова до нової зустрічі.

Мирні переговори: чому Росія погодилась на обмін полоненими?

Нині ситуація довкола Ірану виглядає так, що попри заяви Трампа про успіхи військової операції та випередження запланованого (на 4 тижні) графіку її проведення, Тегеран не демонструє бажання змінювати політичний режим, як того прагнуть США.

Політолог наголосив, що Іран не хоче руйнувати систему, яку вибудовував десятиліттями. З його слів, Іран – не Росія у системі влади, там все-таки є інститути, які працюють, не заважаючи на те, хто верховний лідер.

Зауважте! Політолог Володимир Фесенко прогнозує, що через ситуацію на Близькому Сході, де США та Ізраїль продовжують військову операцію задля повалення іранського режиму, може змінитися майданчик для переговорів між Україною та Росією. Якщо раніше це були ОАЕ, то надалі (якщо бойові дії в Ірані затягнуться) зустрічі можуть перенести в одну з європейських країн або ж поставити їх на паузу.

5 – 6 березня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Про нього вдалося домовитися під час попередніх переговорів.

Багато в чому росіяни йшли на цей крок з обміном задля того, аби продемонструвати, що вони конструктивна сторона у переговорному процесі й що певний прогрес є. Це робиться задля того, щоб не змушувати Трампа бути більш радикальним,

– вважає політолог.

На думку партнера комунікаційної агенції Good Politics, російська сторона не хоче змушувати лідера США відчувати, що у переговорному треку немає ніяких зрушень і тому йому потрібно переходити до жорсткішого формату поведінки, ультиматумів у бік Путіна.

Політолог пояснив, що після обміну полоненими нині ситуація виглядає так, що є позитивні просування в переговорному процесі й Росія може виграти додатковий час, аби продовжувати тиснути на фронті. Українській стороні, як підкреслив Джигун, важливо бути присутньою на переговорах, адже наша держава зацікавлена у поверненні своїх громадян з полону.

Підсумовуючи, політолог висловив думку, що навряд чи найближчим часом Сполучені Штати будуть активно долучатись до російсько-українських переговорів, хоча для України тристоронній формат був би дуже важливим, якби вдалося його реалізувати цими днями.

Які заяви звучать від сторін щодо мирних переговорів?