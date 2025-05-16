Зайнятий іншим: про що свідчить реакція Трампа на стамбульські "перемовини"

Ситуація з мирними переговорами видається абсолютно абсурдною. Диктатор Путін знову намагається скористатися "допомогою" від Дональда Трампа.

Про це 24 Каналу розповів голова Аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Україна неодноразово демонструвала, що є надійним партнером, на якого можна покластися. Росія робить що захоче. І ситуація з мирними переговорами ще раз це демонструє.

До теми Вже незабаром розпочнеться зустріч України та Росії: усе, що відомо про переговори у Стамбулі

Яку помилку зробив Трамп

Як наголосив Рибачук, так звані мирні переговори в Туреччині зараз відбуваються лише через те, що Трамп зробив допис, де вимагав, аби Україна негайно погодилася на зустріч в Туреччині. Президент США знову своїми діями дещо допомагає росіянам.

Напередодні лідери "Коаліції рішучих" зібралися в Києві, де попереджали – якщо Путін не піде на припинення вогню 12 травня, то будуть значно жорсткіші санкції. Трамп перервав ці дії і просунув ідею про зустріч в Стамбулі. Зрештою Путін туди не приїхав, а припинення вогню – немає.

Трамп каже, що треба зустрітися в Стамбулі. Він нібито не розуміє, що відбувається, і хоче побачити у Стамбулі позицію кожної зі сторін. Українська делегація приїхала. З боку Кремля йде відвертий фарс. Так Трамп ще й каже, що розуміє, чому Путін не приїхав до Стамбула. Тому що Трамп туди не приїхав,

– сказав Рибачук.

Найімовірніше, результати переговорів у Туреччині будуть ніякими. При цьому Трамп не захоче запускати жорсткі санкції проти Росії. Хоча це реальний інструмент, як змусити Кремль до адекватних переговорів.

Диктатор Путін сподівається, що йому вдасться уникнути санкцій. Він спробує втягнути в Україну у нескінченні переговори без призупинення бойових дій. Тут ініціативу може перехопити Європа, яка дійсно мала б дотриматися своїх слів та почати ще жорсткіше діяти проти Росії.

Європа має сказати, що йде на жорсткі санкції проти Росії та збільшує постачання зброї, щоб Україна змогла військовим способом змусити Росію піти на переговори. Чи підтримає Трамп таку позицію? Щось мені підказує, що Трамп скаже: "Зустрічі відбулися. Давайте шукати мирних переговорів, бо гинуть люди",

– підкреслив Рибачук.

Додамо, переговори українською та російської делегації мають відбутися у Стамбулі 16 травня. За даними ЗМІ, вони пройдуть саме у двосторонньому форматі.