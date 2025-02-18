Має свій інтерес: Туреччина може бути готовою до конфронтації з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава очікує гарантій безпеки від США, ЄС та від Туреччини. Український лідер провів переговори із главою Туреччини Реджепом Ердоганом. Однак невідомо, про які саме гарантії безпеки мовиться.

Зокрема, відомо, що Туреччина має свої інтереси Сирії, у Чорному, Азовському морі. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Туреччина у своєму регіоні теж хоче бути гегемоном. Вона має свої інтереси в Сирії, особливо на території, де попередньо були російські війська. До речі, у Сирії і американці, і турки приблизно мають свій інтерес", – сказав він.

Зверніть увагу! Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував свою країну як місце для майбутніх переговорів Сполучених Штатів, України і Росії. Також він підтвердив повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Що могли обговорювати на перемовинах

Іван Тимочко зазначив, що у країнах НАТО є дві найбільші армії – у США та Туреччині. Штати мають кількісно мільйон 300 тисяч, Туреччина 450 тисяч. Якщо кожна країна-член НАТО, яка має, наприклад, понад 100-тисячну армію, якийсь відсоток їхнього війська буде долучатися до миротворчого контингенту в Україні, то умовно 1% від американської армії та 1% від турецької армії – це абсолютно різна величина. Загалом лише 10 країн НАТО мають армію понад 100 тисяч осіб.

Якщо ми говоримо зараз про миротворчі контингенти, то ми розуміємо, у чому тут суть. Окрім того, впевнений, що Туреччина має свій інтерес у Чорному морі, в Азовському морі і, напевно, до Каспію. У Босфорі та Дарданелли турки спинили переміщення російських кораблів і дуже обмежили навіть прохід російських цивільних суден. Тому, можливо, у тому плані йдуть переговори,

– припустив він.

Крім того, величезний військово-промисловий гігант Baykar, виробник "Байрактару", відкрив свій завод в Україні. Ця компанія досягла дуже високого рівня у проєктуванні і розробці нових моделей безпілотників.