Не так і погано для України: політолог пояснив наслідки зміни формату зустрічі в Лондоні

В Лондоні 23 квітня мали відбутися переговори делегацій США, України, Німеччини, Франції та Великої Британії на рівні глав МЗС. Проте формат зустрічі було змінено через розбіжності в баченні умов мирного плану.

Політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, які наслідки для України будуть через зміну формату зустрічі в Лондоні. Також як заявив держсекретар США Марко Рубіо, якщо мирні переговори під кураторством США проваляться, Україна може далі отримати більш жорсткі умови закінчення війни від Росії.

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Відбувається заочне спілкування

Джигун зазначив, що напередодні зустрічі західні ЗМІ, що мають зв'язок з Росією, видавали багато інсайдів щодо неї і формували очікування, що американці чи росіяни ставляться до цього етапу перемовин як до дійсно вирішального фактора.

З боку США також очікування підігрівалися заявами, що у разі, якщо не буде досягнено серйозних проривів у переговорах, вони готові вийти з мирного процесу і зосередитися на інших пріоритетах.

Тому були сподівання, що зустріч має пройти на вищому рівні і бути цікавою. Однак напередодні, як доміно, посипалися одна за одною політичні фігури,

– підкреслив політолог.

Також заяви, які з'являлися, зокрема від президента Зеленського, повпливали, на думку Джигуна, на те, що змінився рівень представництва на зустрічі у Лондоні.

"Здається, що невипадковим було напередодні спілкування президента України з журналістами, під час якого він дуже чітко окреслив те, на що Україна не погодиться. Тому, зокрема ці заяви спровокували відповідну реакцію з боку Сполучених Штатів", – припустив політолог.

До слова. Володимир Зеленський 22 квітня заявив, що є відкритим до переговорів з Росією, однак Україна не прийме угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом. Він додав, що Київ юридично не визнає окупацію Кримського півострова, адже це суперечить Конституції України.

Політолог звернув увагу, що між Україною та США відбувається заочне спілкування, коли багато заяв з боку Білого дома виходять у ЗМІ, а Україна про них не знає на офіційному рівні. Тому змушені в такий спосіб спілкуватися з Вашингтоном і повідомляти, що для України є неприйнятним.

Тому, за його словами, зустріч у Лондоні була більш формальною та технічною, і вона навряд чи призведе до серйозних зрушень у баченні того, до яких компромісів готові піти сторони.

Також від росіян не було повного заперечення того, що раніше вкидалося в інформаційний простір і виглядало як відверті проросійські наративи. Йдеться про те, на що готові піти США задля того, щоб поліпшити відносини з Росією і змусити Україну піти на цей мир,

– відзначив Максим Джигун.

Водночас, на думку політолога, відмова від початкового формату зустрічі насправді є непоганим кроком для України, зважаючи на те, до чого нашу країну готувалися схилити.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, США могли винести на обговорення на перемовинах в Лондоні 23 квітня пропозицію визнати незаконно анексований Росією Крим та заморозити лінію фронту в межах мирної угоди. Також Вашингтон міг порушити питання скасування санкцій проти Росії. В обмін на це, як пишуть журналісти, Москва мала припинити бойові дії в Україні.