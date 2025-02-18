Путін починає розставляти переговорні пастки: чим вони небезпечні для України

Кремлівський диктатор Владімір Путін постійно заявляє про нібито "нелегітимінсть" Президента України Володимира Зеленського. Росія хоче, аби у нашій державі пройшли вибори.

Зокрема, згодом росіяни можуть вимагати, аби у виборах брали участь усі заборонені проросійські партії. Політолог Володимир Фесенко озвучив 24 Каналу думку, що це небезпечно для України, але влада та суспільство не дозволять цьому статися.

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Росіяни продовжать маніпулювати

Володимир Фесенко зазначив, що усі ці розмови про нібито "нелегітимність" Зеленського – це політичні маніпуляції. Вимога росіян – провести вибори, щоб підписання великої угоди було від легітимного керівника України, чий мандат буде підтверджений новими виборами і так далі.

Однак насправді росіян не цікавить легітимне керівництво нашої держави. Для них будь-яке керівництво незалежної, суверенної України, яка не підкоряється Росії, буде нелегітимним.

Думаю, тут вони починають розставляти переговорні пастки. Зокрема, якщо американці погодяться на тему виборів до підписання якоїсь мирної угоди, тоді росіяни почнуть висувати вимоги. Наприклад, вони будуть казати, що обов'язково треба, щоб у виборах взяли участь проросійські політичні сили. Зокрема, ті, які заборонені рішенням РНБО,

– припустив політолог.

Безумовно, цього не прийме українське суспільство. Володимир Зеленський також не дозволить, щоб ці партії брали участь у виборах. Росіяни ж будуть маніпулювати цим та казатимуть, що "Україна не хоче демократичних виборів". Однак українцям не потрібне відновлення російської пропаганди.

"Росіяни можуть цим скористатися і вимагати відновлення трансляції російських телеканалів в Україні і так далі. Це дуже серйозна переговорна пастка, яку можуть розставляти росіяни щодо теми виборів. Думаю, що у Москві розуміють, що не переможе їх кандидат на виборах. Але їм важливо відновити, легалізувати проросійські політичні сили в Україні і знов поширити російський інформаційний простір на Україну. Це небезпечно", – пояснив Фесенко.

За його словами, заздалегідь українським перемовникам треба ставити жорсткі вимоги. Зокрема, про те, що проросійські політичні сили не будуть брати участі в українських виборах, бо це неприйнятно для українського суспільства.