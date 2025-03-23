Мінімум 2 пункти будуть без компромісів на переговорах: політолог назвав їх

Україна має домовитися про 30 – денне перемир'я як перший етап завершення війни. Однак поки що розглядається поступове припинення бойових дій. Навіть у разі домовленості це буде лише початком, адже між сторонами залишаються глибокі розбіжності.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політолог Володимир Фесенко. Він зазначив, що перший етап перемир'я передбачає зупинку атак на енергетичні та інфраструктурні об'єкти.

Дивіться також Чи буде припинення вогню: чого очікувати від перемовин у Саудівській Аравії

Якщо це вдасться реалізувати без серйозних порушень, можна буде переходити до наступного етапу.

Які ключові питання мирного врегулювання

Водночас залишається відкритим питання контролю за дотриманням угоди – ймовірно, цим займатиметься американська сторона, використовуючи супутникову та аеророзвідку.

Якщо перший етап виявиться успішним, наступним кроком, імовірно, стане припинення вогню в повітрі та на морі. Третій етап, після якого може набути чинності повне припинення вогню на 30 днів, стосуватиметься бойових дій на суходолі. Саме там відбуваються основні бої, і це буде найскладніший етап,

– сказав Володимир Фесенко.

Він додав, що Росія наполягає на мирній угоді на власних умовах, і деякі з них озвучує Стів Віткофф. Однак американська стратегія інша: спочатку припинення вогню на 30 днів, якщо все гаразд – продовження режиму тиші, а вже потім – переговори про повне завершення війни.

Раніше Росія наполягала на зворотному: спочатку мирні переговори, потім угода і лише після цього припинення бойових дій. Від цієї позиції Москва не відмовилася. Вона висуває попередні умови, зокрема вимоги до України ще до початку повного припинення вогню: зупинити мобілізацію та припинити постачання західної зброї.

Водночас Росія не пропонує аналогічних обмежень для себе – ані щодо постачання зброї з Північної Кореї, ані щодо власного військового виробництва. Такий підхід є одностороннім, і Україна на це не погодиться.

Щодо мирної угоди я залишаюся скептичним. Якщо Росія погодиться на припинення вогню, то лише заради досягнення власних цілей, зокрема продовження переговорів між Путіним і Трампом, можливо, щодо ширшої угоди, яка виходить за рамки війни в Україні. Проте Росія завжди зможе відновити війну,

– сказав Фесенко.

Він додав, що мирна угода означає не просто зупинку бойових дій, а й політичне врегулювання. Саме тут сторони мають принципові розбіжності. Наприклад, Росія вимагає визнання всіх окупованих і анексованих територій своїми. Вона зазіхає на Запорізьку, Херсонську та частини Донецької областей. Москва хоче, щоб Україна офіційно визнала їх російськими та віддала контроль над ними.

"Це абсолютно неприйнятно для України. Президент Володимир Зеленський неодноразово публічно заявляв, що Київ ніколи не визнає окуповані території російськими. Це глухий кут, і компроміс тут неможливий навіть теоретично", – сказав Фесенко.

Чи може Україна відмовитись від вступу до НАТО

Політолог додав, що ще одна ключова тема – майбутнє України в НАТО. Очевидно, що за президентства Дональда Трампа Україна не приєднається до Альянсу. Але є важливий нюанс: Україна не погодиться добровільно відмовитися від євроатлантичної інтеграції. Це офіційна позиція Києва, про яку заявляли і Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Фесенко додав, що Україна не дозволить жодній зовнішній стороні, навіть США, обмежувати її зовнішньополітичний суверенітет. Прагнення до членства в НАТО і ЄС закріплене в Конституції, і жоден український переговорник не може офіційно від нього відмовитися.

Росія, без сумніву, вимагатиме, щоб Україна зафіксувала нейтральний статус у Конституції. Однак це малоймовірно. Це лише два питання, за якими компромісу досягти неможливо. Насправді таких питань більше, тому ймовірність підписання мирної угоди виглядає вкрай сумнівною,

– сказав Фесенко.

Політолог зауважив, що Україна може опинитися в стані без війни, але й без сталого миру. Це нагадує Корейський сценарій: війни немає вже 80 років, але мирної угоди також. Японія досі не підписала мирний договір із Росією через територіальну суперечку щодо Курильських островів.

Ці приклади показують, що навіть без угоди можна досягти стабільного співіснування. Проте ситуація залишається невизначеною. Переговори можуть зупинити бойові дії, але не гарантують миру. А мирна угода на російських умовах нереалістична, адже жодна українська влада – чи то Зеленський, чи хтось інший – не піде на такі поступки.