Це не виключено, – ексочільник МЗС сказав, на який крок може піти Трамп через війну в Україні

Президент США Дональд Трамп вступив в операцію на Близькому Сході, не завершивши війну Росії проти України. Йому потрібно змінити фокус, щоб вийти переможцем.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що з часом Трамп може вийти з переговорів щодо України. Однак постачання зброї для ЗСУ з боку США все одно залишаться.

Як це вплине на Україну?

Володимир Огризко зазначив, що Трамп не може закінчити російсько-українську війну. Проте йому все одно потрібні лаври переможця. Він вступає у війну проти Ірану, щоб бути героєм.

Це теж характерно для Трампа. Коли у нього проблеми на одному напрямку, він автоматично переходить на інший. Проблеми з плівками Епштейна – Венесуела, Іран. Буде чергова проблема – буде Куба. У нього розписані поетапні речі. Якщо виникає проблема, треба терміново робити крок вбік і спрямовувати фокус уваги на інші теми,

– пояснив ексміністр.

Лідер США має хороших політтехнологів, які знають, як маніпулювати громадською думкою. Але це означає, що його можливості обмежені. Війна американських військових на Близькому Сході сприймається негативно у Штатах.

Цікаво, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував, чи можуть США раптово змінити пріоритети. За його словами, інформація про можливе перенаправлення частини американської військової допомоги з України на Близький Схід не означає відмову США від підтримки Києва.

Не виключено, що в якийсь момент Трамп може вийти з переговорів щодо війни Росії проти України. Тому що може сприйняти це як додатковий тягар, від якого краще відмовитися. Однак наша держава нічого не втратить.є

Залишаються постачання зброї від США. У цьому я не сумніваюся, тому що це заробіток американців. Трамп від цього не відмовиться. Якщо залишаються хоча б 80% постачання розвідданих, решту нам забезпечать європейці. Тоді що ми втрачаємо від того, що не буде цих формальних переговорів?

– вважає дипломат.

