Це не виключено, – ексочільник МЗС сказав, на який крок може піти Трамп через війну в Україні
- Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо України, але постачання зброї від США продовжиться.
- На думку дипломата, Трамп може перемикати увагу на інші конфлікти, зокрема, на Близькому Сході, щоб здобути лаври переможця, але це не вплине на підтримку України з боку США.
Президент США Дональд Трамп вступив в операцію на Близькому Сході, не завершивши війну Росії проти України. Йому потрібно змінити фокус, щоб вийти переможцем.
Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що з часом Трамп може вийти з переговорів щодо України. Однак постачання зброї для ЗСУ з боку США все одно залишаться.
Як це вплине на Україну?
Володимир Огризко зазначив, що Трамп не може закінчити російсько-українську війну. Проте йому все одно потрібні лаври переможця. Він вступає у війну проти Ірану, щоб бути героєм.
Це теж характерно для Трампа. Коли у нього проблеми на одному напрямку, він автоматично переходить на інший. Проблеми з плівками Епштейна – Венесуела, Іран. Буде чергова проблема – буде Куба. У нього розписані поетапні речі. Якщо виникає проблема, треба терміново робити крок вбік і спрямовувати фокус уваги на інші теми,
– пояснив ексміністр.
Лідер США має хороших політтехнологів, які знають, як маніпулювати громадською думкою. Але це означає, що його можливості обмежені. Війна американських військових на Близькому Сході сприймається негативно у Штатах.
Цікаво, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував, чи можуть США раптово змінити пріоритети. За його словами, інформація про можливе перенаправлення частини американської військової допомоги з України на Близький Схід не означає відмову США від підтримки Києва.
Не виключено, що в якийсь момент Трамп може вийти з переговорів щодо війни Росії проти України. Тому що може сприйняти це як додатковий тягар, від якого краще відмовитися. Однак наша держава нічого не втратить.є
Залишаються постачання зброї від США. У цьому я не сумніваюся, тому що це заробіток американців. Трамп від цього не відмовиться. Якщо залишаються хоча б 80% постачання розвідданих, решту нам забезпечать європейці. Тоді що ми втрачаємо від того, що не буде цих формальних переговорів?
– вважає дипломат.
Трамп та війна в Ірані: останні новини
За інформацією видання Reuters, Дональд Трамп хоче захопити острів Харк. Він розташований за 26 кілометрів від Ірану та майже в 500 кілометрах на північний захід від Ормузької протоки. Острів обробляє 90% експорту іранської нафти.
Однак це може стати пасткою для США. Раян Бробст і Кемерон Макміллан з Фонду захисту демократії пояснюють, що, найімовірніше, захоплення та окупація острова Харк розширять і продовжать війну, ніж сприятимуть досягненню будь-якої вирішальної перемоги.
MS NOW пише, що Дональду Трампу стало "нудно" від війни з Іраном. Про це свідчить суперечлива риторика його адміністрації. У Білому домі немає єдиного підходу до того, як пояснювати американцям і світу цей конфлікт. На думку аналітиків, саме "втома" Трампа від конфлікту може пояснювати таку непослідовність. Ймовірно, президент США хоче "рухатися далі".