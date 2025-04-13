"В цьому розбіжність між США та Росією": політолог відповів, чого далі чекати від Трампа

Американці продовжують переговорний трек з росіянами, які воліють реалізовувати спільні бізнесові проєкти та очікують від США поступок. Однак Сполучені Штати чітко заявили, що спочатку Росія повинна виконати їх головну умову – припинити вогонь.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, підкресливши, що сьогодні некоректно стверджувати, що в переговорах з американцями Україна має нуль інтересів.

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Що для американців у пріоритеті?

Позиція США, яка була офіційно оголошена Держдепом, полягає у тому, що санкційні обмеження з росіян будуть скасовані лише після припинення обстрілів, це мало б бути стимулом для Росії. Політолог зауважив, що з боку Сполучених Штатів було помилкою озвучувати про це заздалегідь, ще до початку переговорів, адже Росія це сприйняла як готовність до поступок.

Тому неправильно казати, що США будуть скасовувати санкції, а Росія вести війну. Це як раз російський підхід, а не американський. Тому США не погоджуються на це,

– озвучив Фесенко.

Американці зараз хоча й трохи з запізненням, але схаменулися і ставлять запитання так, що спочатку Росія припиняє вогонь, а потім будуть розмови про все інше, зокрема і різні бізнесові проєкти. Тобто пріоритет Сполучених Штатів – припинити бойові дії.

"В цьому є принципова розбіжність між США та Росією. Бо росіяни хочуть спочатку домовлятися про бізнес, поступок щодо санкцій, а потім вони погодяться на припинення вогню. Однак американці цю гру вже розкусили", – вважає Фесенко.

Чи може Україна отримати ленд-ліз?

Стосовно надання Україні зброї, після приходу до влади Дональда Трампа відбулась зміна політики щодо нашої держави та її підтримки. Фесенко зазначив, що не варто цьому дивуватися, адже одразу було зрозуміло, що безоплатно Трамп нічого давати не буде.

Політолог наголосив, що ленд-ліз – один з варіантів розв'язання проблеми з постачанням зброї для України. Республіканці обіцяли це нашій державі у 2024 році. Цей варіант, з його слів, гарний і правильний, але зараз недієвий.

Бо на ленд-ліз потрібні гроші в бюджеті США, а їх для України там немає і поки не планується,

– пояснив Фесенко.

Політолог підсумував, що не варто думати, що американці зрадили українцям з росіянами в тому, що пішли на суцільні поступки їм. Поки що таких поступок немає. Однак не слід очікувати від Трампа і подарунків.

Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купувати зброю в США. Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що сьогодні є країни-союзники, які хочуть допомагати фінансово нашій державі. Він переконаний, що такий варіант Трампа має влаштувати й нагадав, що на початку своєї каденції він озвучував, що постачати нові пакети допомоги Україні він не буде, а от продавати зброю Європі, аби та передала ЗСУ – згоден.