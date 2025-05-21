США чекають меморандум: Трамп погодився з російською пропозицією перемовин

США очікують, коли Росія окреслить свої умови для припинення вогню. Якщо раніше розглядалась американська модель, де спочатку передбачалось перемир'я, а потім переговори, то нині сценарій змінився.

Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу пояснив, що Трамп після своєї телефонної розмови з Путіним фактично прийняв модель, яку запропонував Кремль – першочергово переговори, а тільки після них оголошення про припинення вогню.

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Конкретики від Росії після розмови Трампа з Путіним нема

Білий дім тепер не наполягає на негайному перемир'ї, тому що Трамп визнав прийнятною модель Путіна. Американський президент, як зазначив політолог, не поставив російському диктатору вимогу почати вже зараз перемир'я, як того очікували.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США чекатимуть умови від Росії для припинення зз її боку вогню і тоді американці матимуть краще уявлення про те, на що розраховує очільник Кремля.

Рубіо мав на увазі, що Росія розробить меморандум чи пропозиції до нього. Це те, про що говорив Трамп, Путін. Згодом це фактично підтвердив і Зеленський, що Україна і Росія підготують своє бачення цього меморандуму,

– озвучив Рейтерович.

Такий меморандум – це ініціатива Путіна. Він раніше заявив, що Росія не проти перемир'я, але є деталі, які треба обговорити. Тому росіяни мають ці деталі озвучити. На основі цього, зі слів політолога, можна буде робити висновок, як ситуація розвиватиметься далі.

Предмету для нової розмови Трампа з Путіним зараз немає, бо Росія, як наголосив політолог, жодної конкретики після нещодавнього такого діалогу не надала. Станом на сьогодні навіть невідомо, коли буде наступна зустріч делегацій України й Росії по типу тієї, що відбулась у Стамбулі. Рейтерович висловив сумнів, що найближчим часом буде визначена дата такої зустрічі.