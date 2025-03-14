"Карт", здається, немає у Трампа: США буде важко натиснути на Росію задля миру через 2 фактори

Президент США Дональд Трамп заявляв про те, що у нього є методи впливу на Росію. Однак насправді може бути, що це не так.

Таку думку 24 Каналу озвучив аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов. За його словами, у Трампа немає важелів впливу на країну-агресорку.

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"Швидких методів впливу на Росію у Трампа наразі немає. Це доволі іронічно, зважаючи на те, як він говорив про те, що в України "немає карт", потім казав, що ні в України, ні в Росії "немає карт". Принаймні короткострокових "карт", здається, нема у Дональда Трампа", – сказав він.

"Трамп не зможе натиснути на Путіна"

Євген Костогризов зазначив, що Трамп може тиснути на Росію, зокрема, санкціями, також заважаючи її інтересам в інших країнах світу. Однак є два моменти. Насамперед це довготривалий тиск, принаймні на місяці. Це не те, чого хоче американський лідер. Йому потрібні швидкі результати. Також у певний спосіб президент США симпатизує Владіміру Путіну.

Ситуація має такий вигляд, що Трамп не зможе нормально тиснути на Путіна. Мені хотілося б тут помилитися, але поки що видається так. Чи випливає з цього, що він буде тиснути далі на Україну? На мою думку, так,

– припустив він.

Тому Україні варто бути готовою, що можуть звучати нові вимоги з боку США, якщо американці побачать, що не вдасться протиснути Росію. Трамп може намагатися впроваджувати подальший тиск на Україну. Зокрема, з погрозами, припиненням окремих видів військової допомоги, передачі розвідданих. Також може бути знову політичний тиск щодо проведення виборів.

"Інша справа, що навряд чи це буде ефективно. Якщо говорити про глобальні наслідки, це може призвести до двох речей. Перша річ – якщо США не досягнуть відносно швидких результатів, протягом кількох місяців, вони можуть покинути перемовини, сказати, що "зробили все, що могли", – припустив аналітик.

Другий варіант полягає у тому, що Дональд Трамп може вирішити оголосити умовну перемогу у цих переговорах. Замість того, щоб звинуватити Росію і Україну у тому, що вони не можуть домовитися, президент зможе отримати часткові маленькі поступки на кшталт тимчасового перемир'я за якимись окремими статтями. Наприклад, лише на морі або лише в повітрі.

Потім він може оголосити це перемогою американської дипломатії і почати дистанціюватися, якщо йому не вдасться натиснути на Росію протягом кількох місяців.