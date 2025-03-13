США та Україна виступають проти замороженого конфлікту, – Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт з Росією. За його словами, США також підтримують позицію Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Єрмака в ефірі телемарафону.

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Єрмак висловився про замороження війни

За словами Андрія Єрмака, Україна чітко заявляа, що ніколи не піде на заморожений конфлікт.

Ми точно проти, і тут наші позиції повністю збігаються з американськими партнерами. Вони теж проти замороженого конфлікту, вони теж проти так званого "Мінська-3" або якихось домовленостей на кшталт Будапештського меморандуму,

– підкреслив керівник ОП.

За його словами, зустріч в Саудівській Аравії 11 березня була "дуже успішною", але це лише початок і на Україну все ще чекає велика робота.

Єрмак додав, що Україна постійно інформує європейських партнерів про те, що відбувається в контексті мирного процесу. Також під час переговорів було зафіксоване окреме положення про те, що представники Європи обов'язково будуть брати участь у врегулюванні війни.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії Київ висловив готовність щодо негайного припинення вогню на 30 днів. Крім того, цей термін може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією.

У четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія готова припинити бойові дії. Водночас за його словами, це має призвести до "довгострокового миру".