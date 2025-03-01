На тлі конфронтації зі США ЄС шукає спільне бачення гарантій безпеки для України, – євродипломат

США перекладають на Європу відповідальність за гарантії безпеки для України. Європейці шукають способи посилення власної обороноздатності.

На тлі скандальної зустрічі Зеленського і Трампа європейський дипломат на умовах анонімності наголосив, що 25 членів ЄС мають спільне бачення миру для України, передає 24 Канал.

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Європа шукає спільного бачення миру в Україні та посилення власної обороноздатності

28 лютого відбулося засідання спецпредставників країн-членів, послів ЄС щодо реакції на конфронтацію зі США.

Дипломат переказав дискусію між європейськими союзниками щодо напрацювання спільного підходу у питанні України. За його словами, ідея полягає у тому, аби досягти спільного розуміння того, що таке всеосяжний, справедливий і тривалий мир, а також спільних гарантій безпеки, продовжуючи при цьому демонструвати рішучу підтримку України в досягненні цього знаменитого "миру через силу".

"Під час сьогоднішньої дискусії я почув дуже чітку і об'єднану рішучість 25 країн-членів", – сказав чиновник.

Водночас він зауважив, що одна країна не хоче вступати в обговорення, апелюючи до прийнятої нещодавно резолюції Ради Безпеки ООН як до вагомої причину для перезавантаження всіх дискусій європейських союзників. Ймовірно, посадовець мав на увазі Угорщину.

Також він розповів, що ще одна країна-член погодилася лише з деякими тезами партнерів, посилаючись на гарантії щодо енергетики, газопроводу з України тощо. Ймовірно, мовиться про Словаччину.

Щодо європейської оборони, то ідея полягає в тому, щоб прискорити процеси, які тривають безпосередньо перед підготовкою Білої книги Комісії з питань оборони. Питання фінансування перебуває в самому центрі. Єврокомісар з питань оборони Кубілюс навіть запропонував 100 мільярдів на оборону закласти, хоча в чинному бюджеті всього 10 мільярдів закладено.

Елементи, що стоять на кону в темі європейської оборони, полягають у тому, щоб запропонувати конкретні дії на короткострокову перспективу і не відкладати обговорення на червень.