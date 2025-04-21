Зеленський анонсував переговори щодо миру в Україні

Володимир Зеленський анонсував новий раунд переговорів щодо миру в Україні. За словами президента, вони відбудуться вже в середу, 23 квітня, в Лондоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави в соцмережі Х.

Читайте також Якщо у Лондоні досягнуть домовленості з Україною, Віткофф знову поїде до Москви, – WSJ

Коли пройдуть переговори в Лондоні

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За словами президента, розмова була "хорошою та детальною".

Уже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Велика Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й далі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального та тривалого миру,

– наголосив Зеленський.

Президент подякував усім партнерам, які допомагають Україні. За його словами, безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень ясно показав, що саме дії Росії продовжують війну.

Володимир Зеленський додав, що також обговорив з Кіром Стармером спільну роботу в європейських безпекових форматах.

Нагадаємо, днями українські, американські, німецькі, французькі та британські чиновники провели переговори в Парижі. Під час зустрічі вони обговорили шляхи до справедливого миру, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України.