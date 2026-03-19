Переговорну паузу слід завершувати, українська команда вже на шляху до США, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Америка готова продовжити мирні переговори. Раніше США постійно відкладали зустрічі через війну в Ірані.

Про це президент заявив під час свого вечірнього звернення 19 березня.

Читайте також Росія може повернутись у переговори із сильнішою позицією: Зеленський назвав причини

Коли наступний раунд мирних переговорів?

За словами Зеленського, це відбудеться в суботу, 21 березня, у США.

Є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки,

– сказав він.

Пріоритет України – зробити все для можливості достойного миру. Про це глава держави детально говорив із членами делегації.

Судячи з наведених прізвищ, склад делегації особливо не змінився – це Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця.

Цікаво! На думку політолога Олега Саакяна, яку він висловив в ефірі 24 Каналу, Трамп веде мирні переговори, щоб відновити економічну співпрацю з Росією. Та багато хто всередині Америки проти "здачі" України росіянам. Тому кволий переговорний процес помре до літа 2026 року, а Трамп шукатиме винних, щоб не визнавати свою неправоту.

Як Україна допомагає на Близькому Сході?

Як розповів Зеленський, за цей тиждень Рустем Умєров був у ключових столицях регіону Затоки. Поки що він доповів про результати телефоном, але 20 березня буде більш предметна доповідь онлайн.

Є розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами в цьому регіоні. Є конкретні речі, якими вони можуть підтримати нашу країну, підтримати наш захист – передусім це ППО, – і є те, у чому ми можемо підтримати їх і вже підтримуємо. Українські групи експертів для захисту від "Шахедів" уже у відповідних країнах, щоденно є доповіді по їхньому виконанню завдань,

– сказав президент.

Він підкреслив, що Росія й Іран хочуть, аби інші народи страждали – в тому числі і їхні сусіди. А тому нещадно атакують країни довкола себе. Тож ідеться не тільки про захист людей. але й про захист нормальності.

Україна готова долучатися до спільних безпекових ініціатив, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Президент наголосив, що Київ "давно пропонує створити реалістичні та дієві інструменти, щоб можна було ставити на місце тих, хто блокує морські торговельні шляхи, хто знищує, просто знищує нормальне судноплавство, знищує енергетичну інфраструктуру".

Зараз слухаєш такі численні заяви з різних країн – багато в чому це фактично вони повторюють те, що Україна говорила ще у 2022, 2023 роках про російські агресивні кроки. Про морську блокаду наших портів, про російські намагання позбавити нас доступу до глобальної торгівлі. Росія ж роками робить із нашою енергетикою те саме, що іранський режим тепер з інфраструктурою у своєму регіоні,

– емоційно висловився Зеленський.

Чому переговорів давно не було?