Володимир Зеленський відповів, за яких умов можливі переговори з Росією

Володимир Зеленський заявив, що необхідною умовою для переговорів про закінчення війни є гарантії безпеки. За словами президента, найкращим варіантом для України є членство в НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави для Associated Press.

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Коли можливі переговори з Росією

Володимир Зеленський пояснив, що виходити на дипломатичні розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним можливо лише після створення детального дієвого плану з партнерами України.

У нас спільне бажання, щоб ця війна закінчилася. Українці хочуть цього більше, ніж будь-хто у світі. Війна – у нас і жерви – у нас. Це наші люди, наша незалежність. Все це постійно під загрозою, під ударами, під ракетними ударами. Більше контактів, більше працювати, побудувати план і потім виходити на контакт з ворогом,

– наголосив президент.

За словами глави держави, якщо Україна не отримає гарантій безпеки від союзників, будь-яка мирна угода з Росією стане лише початком майбутньої агресії країни-терористки. Зеленський також підкреслив, що саме членство в НАТО є найкращою безпековою гарантією для нашої держави.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала зустрічі та переговори із Україною, Росією та "різними сторонами".

Тим часом спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки. За його словами, Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо питання територій".