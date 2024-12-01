Яке питання найважче перед переговорами з Росією: Зеленський пояснив

Володимир Зеленський вважає, що найважче у потенційних мирних переговорах – це особа Росії. За словами президента, наразі вона не хоче миру.

Зеленський вважає, що заморожений конфлікт без сильної позиції України призведе до того, що за кілька років Путін може повернутися і "зруйнувати нас повністю". Про це президент заявив на брифінгу після зустрічі з новим керівництвом європейських інститутів, передає 24 Канал.

За яких умов можуть відбутися переговори

За словами Зеленського, завершення війни залежить від початку переговорного процесу. Україна, з допомогою партнерів, має підійти до нього посиленою, зі зброєю з Плану перемоги у достатній кількості, далекобійними ракетами та запрошенням до НАТО.

Президент України каже, що за столом переговорів має бути Україна, Росія, ЄС та НАТО, адже лише так держава бачитиме себе частиною системи безпеки.

Зеленський додав, що лише в такому форматі розуміє про що можна домовлятися з Росією. Найважчим питанням у переговорах він вважає особу перемовника.

До речі, найважче питання, яке нам належить вирішувати… особа, яка сидітиме навпроти. І якщо вона не захоче миру, не захоче бачити Україну в майбутньому незалежною країною, про що можна домовлятися з такою особою,

– каже глава держави.

Раніше Володимир Зеленський також заявив, що для Путіна незалежність України дорівнює програшу у цій війні. Він також пояснив, що без НАТО Україна не матиме реального суверенітету, бо російський диктатор рано чи пізно повернеться.