Зеленський прибуде до Саудівської Аравії під час перемовин США та Росії

Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію у той час, коли там йтимуть перемовини між американцями та росіянами. Втім, президент України брати участі у цих переговорах не буде.

18 лютого в Ер-Ріяді стартують переговори між російською та американською делегаціями. Серед учасників – очільник МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо. За словами президента Зеленського, Україна нічого не знала про майбутні переговори російської та американської сторін у Саудівській Аравії, і не братиме у них участь. На цьому глава держави наголосив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, передає 24 Канал.

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Зеленський підтвердив візит до Саудівської Аравії

Глава держави підтвердив, що збирається поїхати до Саудівської Аравії 19 лютого. Також він зауважив, що не братиме участь у переговорах між Росією і США.

Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як безрезультатні, і ми не можемо визнавати... жодних угод про нас без нас,

– наголосив він.

Відомо, що Зеленський не матиме зустрічей ні з американськими офіційними особами, ні з росіянами.

Вважається, що поїздка президента України була запланована ще до анонсу американсько-російських переговорів.

Нагадаємо, що український лідер чітко заявив, що Владіміру Путіну потрібна пауза у війні з Україною для підготовки до нового вторгнення. Президент підкреслив, що не довіряє словам російського диктатора та потребує сильних гарантій безпеки.