"Отримуємо живі листи від Путіна": Зеленський розкрив, що відбувається на переговорах з Росією

Володимир Зеленський заявив, що у тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією бракує людського виміру. За словами глави держави, російська сторона фактично не веде прямого діалогу.

Про це президент України сказав у інтерв'ю ZDF.

Які деталі стосовно переговорів із Росією розповів Зеленський?

За словами президента, для того, щоб у перемовному процесі звучали думки звичайних людей, потрібно, щоб на перемовинах були люди. Водночас він зазначив, що нині за столом переговорів переважно перебувають представники держав та політичних інтересів.

А в російському випадку багато з них – це просто есемески. Повідомлення від Росії, які потім працюють на прийом – приймають інформацію і її відправляють. Такі собі сучасні живі листи від Путіна нам і потім від нас Путіну,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що людський вимір у переговорах фактично зберігається лише в гуманітарному напрямку. За його словами, саме там можливі конкретні домовленості між сторонами.

"Коли в росіян є на це мандат, то можна домовлятися про обміни. Цей гуманітарний трек дуже важливий", – підкреслив він.

Водночас глава держави висловив сумнів у можливості вести із російською стороною звичайний діалог, зважаючи на війну та її наслідки.

Але так, щоб раптом команди сіли та поговорили як люди… Росіяни ж убивці для нас. Як ми можемо говорити просто як люди?

– заявив Зеленський.

Чи є прогрес у мирних переговорах України та Росії?