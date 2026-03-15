Тристороння зустріч може знову зірватися через російську забаганку, – Зеленський

Нова зустріч США, України та Росії знову під загрозою зриву. Усе – через позицію росіян.

Про це під час спілкування з журналістами заявив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Дивіться також "Зеленський не хоче укладати угоду": Трамп знову накинувся на президента України

Чому тристороння зустріч знову під питанням?

За словами президента, американці наполягають, аби новий раунд переговорів відбувся у США. Мовляв, вони не хочуть залишати країну на тлі конфлікту з Іраном.

Своєю чергою Україна готова до зустрічі у будь-якій країні, зокрема США. Водночас російська делегація не хоче летіти в Америку.

Зеленський наголосив, що зараз українська сторона перебуває в очікуванні відповіді від США. Або вони змінять країну зустрічі, або росіяни мусять погодитися на переговори в Америці.

Політик підкреслив, що тристороння зустріч запланована на середину наступного тижня. Він зауважив, що Україна дуже хоче, аби вона відбулася. Адже це можливість звільнити людей з полону.

Я не знаю, чи буде ця зустріч. Ми не маємо поки що чіткого часу і чіткої пропозиції,

– підсумував Зеленський.

Президент зазначив, що, хоча російська делегація відмовляється летіти до США, до Маямі нещодавно приїздив спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв. На його думку, візит Дмитрієва був пов'язаний із пом'якшенням санкцій і не стосувався завершення війни. Зрештою, росіянам вдалося частково досягти своєї мети – санкції на нафту послабили.

Зеленський вважає, що настав час для його зустрічі з Трампом. Оскільки є багато питань, які політикам треба обговорити. Вони пов'язані і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом.

