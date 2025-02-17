За столом переговорів будуть держави, які готові надати Україні гарантії безпеки, – Зеленський

Володимир Зеленський сказав, хто з держав може бути представлений за столом переговорів про закінчення війни Росії проти України. За словами українського лідера, це будуть ті країни, які готові надати нам гарантії безпеки.

Про це президент України заявив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, передає 24 Канал.

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Які країни бачить Зеленський у перемовному процесі про мир

Володимир Зеленський наголосив, що за столом перемовин будуть саме ті держави, які готові взяти на себе відповідальність за утримання довготривалого миру.

Щодо Китаю. Ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців (під час переговорів про мир – 24 Канал),

– сказав український лідер.

Водночас президент наголосив, що за столом переговорів в цей момент будуть ті країни, хто "готовий взяти на себе відповідальність" за гарантії безпеки та допомогу, за зупинення Путіна та інвестування у відновлення України.

До слова, журналісти The Economist писали, що у Вашингтоні розглядають можливість залучення бразильських і китайських військових до складу миротворчих сил. Їх, на відміну від європейців, можуть розмістити вздовж лінії ймовірного припинення вогню в Україні.