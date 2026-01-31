Без особистої зустрічі з Путіним неможливо вирішити територіальні питання, – Зеленський
- Зеленський вважає, що питання територій можуть вирішити лише лідери шляхом особистої зустрічі з Путіним.
- Україна готова до переговорів з Росією та США, але хоче присутності Європи на якомусь етапі, враховуючи її роль у системі гарантій безпеки.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання територій можуть вирішити лише лідери. Він вважає, що контакт з Путіним необхідно налагодити у якомусь форматі.
Про це президент заявив у інтерв'ю Český rozhlas.
Що Зеленський заявив, що територіальне питання на переговорах?
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких переговорів з Росією та США, але хотіла б присутності Європи на якомусь етапі перемовин. Європа є частиною системи гарантій безпеки.
Зеленський вважає, що у рамках мирних переговорів необхідно налагодити контакт, у будь-якому форматі, з Владіміром Путіним.
Без такого формату ми просто, на мій погляд, наші команди не зможуть домовитись щодо територіальних питань,
– зазначив Зеленський.
Він вважає, що навряд чи хтось, окрім лідерів, зможе вирішити ці питання.
Що відомо про наступний раунд мирних переговорів?
Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні запланований на 1 лютого в Абу-Дабі і може тривати до двох днів, заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
На другому раунді переговорів в Абу-Дабі не будуть присутні американські представники Віткофф і Кушнер. Їм на заміну можуть прийти інші чиновники.
Також стало відомо, що Україна підпише з США мирний план, який складається з 20 пунктів. США також підпишуть угоду окремо з Росією. Обрано формат підписання угоди з посередником через низку причин.