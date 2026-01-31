Укр Рус
31 січня, 18:17
Без особистої зустрічі з Путіним неможливо вирішити територіальні питання, – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • Зеленський вважає, що питання територій можуть вирішити лише лідери шляхом особистої зустрічі з Путіним.
  • Україна готова до переговорів з Росією та США, але хоче присутності Європи на якомусь етапі, враховуючи її роль у системі гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання територій можуть вирішити лише лідери. Він вважає, що контакт з Путіним необхідно налагодити у якомусь форматі.

Про це президент заявив у інтерв'ю Český rozhlas.

Що Зеленський заявив, що територіальне питання на переговорах?

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких переговорів з Росією та США, але хотіла б присутності Європи на якомусь етапі перемовин. Європа є частиною системи гарантій безпеки.

Зеленський вважає, що у рамках мирних переговорів необхідно налагодити контакт, у будь-якому форматі, з Владіміром Путіним.

Без такого формату ми просто, на мій погляд, наші команди не зможуть домовитись щодо територіальних питань, 
– зазначив Зеленський.

Він вважає, що навряд чи хтось, окрім лідерів, зможе вирішити ці питання.

Що відомо про наступний раунд мирних переговорів?

  • Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні запланований на 1 лютого в Абу-Дабі і може тривати до двох днів, заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

  • На другому раунді переговорів в Абу-Дабі не будуть присутні американські представники Віткофф і Кушнер. Їм на заміну можуть прийти інші чиновники.

  • Також стало відомо, що Україна підпише з США мирний план, який складається з 20 пунктів. США також підпишуть угоду окремо з Росією. Обрано формат підписання угоди з посередником через низку причин.