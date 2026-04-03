Спочатку до Києва, а потім – до Москви: Зеленський запропонував США новий формат переговорів

Володимир Зеленський запропонував американській делегації приїхати до Києва для проведення зустрічі на рівні технічних груп. За словами президента, такі переговори можуть стати альтернативою тристоронньому формату.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомило Суспільне.

У якому форматі можуть пройти переговори?

Володимир Зеленський зазначив, що американська сторона може приїхати спершу до Києва, а потім – до Москви, якщо не вдасться організувати переговори одночасно у тристоронньому форматі через війну з Іраном.

Президент зазначив, що вже отримав позитивні сигнали від партнерів щодо цієї ініціативи, а також додав, що Україна продовжує працювати над обмінами й розраховує на їх проведення.

Під час спілкування з журналістами глава держави окремо прокоментував питання гарантій безпеки. За його словами, Україна має чітко розуміти зміст цих домовленостей, а їхні умови повинні бути "виписані так, щоб українці їх розуміли".

Це дуже важливо. Ми не знаємо, чи отримаємо те, про що домовились, але домовленість така: у найближчі дні Україна впише в розроблений документ відповіді на ті питання, які ми маємо щодо цих гарантій безпеки. Має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція Америки в разі нової агресії Росії,

– наголосив Зеленський.

Крім того, за словами президента, одним із напрямів є співпраця з країнами Затоки та Близького Сходу, зокрема у сфері консультацій і експертизи.

Він підкреслив, що Україна зацікавлена в отриманні антибалістичних систем, зокрема THAAD, яких наразі немає в європейських країнах, але вони є у партнерів у цьому регіоні.

Дуже потрібно, щоб вони були в Україні. Тоді, наприклад, загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні. Щонайменше на 200 кілометрів ми б точно зняли цю загрозу,

– пояснив Володимир Зеленський.

