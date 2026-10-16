Легше, ніж із Путіним, – Зеленський про переговори з Трампом

Володимир Зеленський розповів про те, як проходять перемовини із Дональдом Трампом. Президент наголосив, що Україна прагне закінчення війни.

Водночас Володимир Путін бажає її продовжувати. Про це очільник держави розповів під час пресбрифінгу.

Що сказав Зеленський?

У п'ятницю, 16 жовтня, проходить другий день саміту Євросоюзу. Президент України відповів на питання, з ким йому легше домовлятись, з президентом США чи Росії.

Зеленський підкреслив, що йому простіше проводити переговори із Трампом. За його словами, під час таких контактів сторони знаходять теми для змістовних дискусій.

Водночас Зеленський наголосив, що в кожному діалозі відстоює виключно інтереси України та її громадян.

На нас напали, окупували, вбили наших людей. Логічно, що ми маємо право на захист. І як би Росія не хотіла обмежити всі наші права, зрозуміло, що право на захист ми маємо. Це абсолютно законно,

– заявив президент.

Глава держави підкреслив, що безумовним пріоритетом для України залишається якнайшвидше завершення війни та досягнення справедливого миру. Проте для реального переговорного процесу необхідна справжня готовність обох сторін.

Він наголосив, що наразі Путін не бажає вести реальний діалог у жодному форматі. Будь-які публічні заяви Кремля про прагнення завершити бойові дії покликані лише створити оманливу видимість для міжнародної спільноти.

Це виглядає як пародія на закінчення війни,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати юридично зобов'язувальні гарантії безпеки від Вашингтона, проголосовані в Конгресі. За словами президента, головним результатом майбутніх домовленостей має стати повне унеможливлення повторення російської агресії.