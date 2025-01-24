Намагається маніпулювати Трампом, – Зеленський розкрив наміри Путіна

У Кремлі наголошують, що, мовляв, відкриті до діалогу зі США щодо війни в Україні. Президент Зеленський прокоментував заяви Путіна про готовність говорити з Трампом.

Так, 24 січня у коментарі пропагандисту російський диктатор заявив, що, буцімто, Кремль ніколи не відмовлявся від діалогу з Вашингтоном. Путін підкреслив, що вважає, за краще "зустрітися з Трампом і все спокійно обговорити". Також він не забув звинуватити Україну, що, та, мовляв, не скасувала заборону на ведення переговорів із Росією, передає 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

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Що відповів Зеленський

Глава держави розповів, що провів Ставку, під час якої керівник СЗР зачитав доповідь про військовий потенціал Росії та готовність Путіна продовжувати війну і маніпулювати лідерами світу.

Він (Путін – 24 Канал) хоче маніпулювати прагненням Президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться,

– наголосив Зеленський.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив нову заяву щодо мирних переговорів. Він звинуватив Захід і Київ не зробили жодних кроків для того, аби підтвердити свою готовність до миру.

Також посіпака Кремля зазначив, що Росія не піде на заморозку конфлікту, бо це нібито дасть змогу Заходу озброїти Україну і спробувати взяти реванш.