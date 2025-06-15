Я не вважаю, що Путіна так можна зупинити, – Зеленський про "теплий діалог" США та Росії

Володимир Зеленський заявив, що "теплий діалог" США з Росією не зупинить Владіміра Путіна. За словами президента України, натомість зараз потрібні сильні санкції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Newsmax.

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Хто та як може зупинити війну

Володимир Зеленський пояснив, що справді зупинити Путіна здатен президент США Дональд Трамп, але лише за умови, якщо російський диктатор почне втрачати гроші.

Діалог Америки з росіянами нагадує теплу розмову, я не вважаю, що таким настроєм Путіна можна зупинити. Навпаки, йому це подобається. І я вважаю, що зміна тональності має бути. Тому що Путін повинен розуміти, що Америка буде допомагати Україні. І санкції – це раз,

– зазначив президент України.

Другим важливим пунктом, за його словами, є підтримка нашої армії.

Зеленський також наголосив, що будь-які заяви про скорочення допомоги або спроби прирівняти Україну до Росії є глибоко несправедливими.

За словами глави держави, світ має дати чіткий сигнал: якщо Путін не припиняє війну, проти нього запроваджуватимуть максимально жорсткі санкції.

Росію неможливо зупинити лише словами. Це як потяг на великій швидкості, за кермом якого нікого немає. Путін радикалізував своє суспільство за допомогою пропаганди. Людей буквально накачали ненавистю до НАТО, США та Заходу,

– підсумував Володимир Зеленський.

До слова, нещодавно Володимир Зеленський нещодавно також висловився щодо мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, наступний раунд можливий лише після того, як завершиться масштабний обмін полоненими.