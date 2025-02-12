Має українське коріння: ЗМІ з’ясували, хто може бути посланцем Путіна на переговорах із Трампом

Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який має українське походження, може бути неофіційним посередником між Путіним і Трампом з боку Кремля. Про це свідчать слова спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.

Віткофф згадував деякого Кирила у інтерв'ю CNN. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про Кирила Дмитрієва

Журналісти звернули увагу на слова спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, який нещодавно побував у Москві.

У Росії є джентльмен, на ім'я Кирило, він багато зробив для цього (відновлення діалогу Москви та Вашингтона – 24 Канал). Він став важливим провідником, який з'єднав дві сторони,

– заявив Віткофф у коментарі CNN.

За словами спецпосланця, сприяє цьому процесу й спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд. Раніше The New York Times повідомляло, що перед візитом до Росії Віткофф проводив переговори з представниками Катару та Саудівської Аравії.

Журналісти припускають, що під "Кирилом" Віткофф мав на увазі саме Дмитрієва, оскільки ще у 2017 році той неофіційно представляв Кремль у контактах з адміністрацією Трампа.

Цікаво, що за місяць до візиту Віткоффа до Москви Дмитрієв зустрічався з Путіним. Офіційно повідомлялося, що вони обговорювали питання промисловості, штучного інтелекту та інші ініціативи РФПІ.

Також відзначається, що 21 січня Дмитрієв, який зазвичай уникає преси, несподівано почав відкрито хвалити Трампа.