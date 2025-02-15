Журналісти дізналися, коли може відбутися перша зустріч між посадовцями США та Росії

Переговори між представниками США та Росії можуть відбутися в Саудівській Аравії. Це може статися вже наступного тижня.

Це буде підготовка до зустрічі Трампа та Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Коли можуть відбутися перші переговори Росії зі США

Перша зустріч нової адміністрації у Білому домі з Москвою може відбутися у Саудівській Аравії вже наступного тижня.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, ця зустріч має на меті створити основу для можливої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Путіним наприкінці лютого.

Деталі переговорів та список учасників ще узгоджуються. Відомо, що у зустрічі братимуть участь радники з національної безпеки, зокрема й представники України. Водночас джерела зазначають, що представників Європейського Союзу на цих перемовинах не буде.

Раніше Трамп заявляв, що офіційні особи США та Росії незабаром зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення шляхів врегулювання війни, і Україна також буде залучена до переговорного процесу.

Нагадаємо, Саудівська Аравія підтвердила готовність прийняти саміт між Трампом і Путіним.