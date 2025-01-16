Це не компроміс, – в ОП жорстко відреагували на заяви майбутнього держсекретаря США про мир

Майбутній держсекретар Марко Рубіо заявив, що Україна не зможе відвоювати всі свої території, Росія та наша країна повинні піти на компроміси для завершення війни. Однак у такому випадку країна-агресорка лише здобуде перемогу в усіх сферах.

Таку думку 24 Каналу висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що на перемовинах Кремль буде лише підвищувати ставки. Україна ж повинна нагадувати про справжній метод розмови з Росією.

Дивіться також Міноборони розглядає можливість інтегрувати українські засоби ППО у систему NASAMS, – Умєров

Чому такий компроміс не буде дієвим

Радник глави Офісу Президента зауважив, що за заявою Рубіо зрозуміло, що компромісом для України буде відмова від територій. Водночас незрозуміло, що стане компромісом для Росії.

Умовно, Росія захопила 17% території і має погодитись, що більше захоплювати не буде. Тобто отримала прибуток з війни. Дуже дивний компроміс,

– наголосив він.

Якщо така ситуація відбудеться, Росія отримає умовну перемогу, повернеться до глобального політичного процесу та не буде виплачувати репарації. Крім того, країна-агресорка отримає певні доходи та зможе утримати свою авторитарну модель державності, побудовану на експансії.

Росія зможе продовжувати атакувати Україну чи масштабувати атаку на Північну та Східну Європу. Чому тоді це компроміс? Це не компроміс,

– підкреслив Подоляк.

Ба більше, за столом перемовин Владімір Путін може "пообіцяти", що більше не буде нападати, але скаже, що Кремль хоче гарантії безпеки – посунути бази НАТО глибоко в Європу та буферну зону на території України.

Зауважте! Раніше Радник глави Офісу Президента зазначив, що поки мирні перемовини не можуть відбутись. Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну.

Подоляк додав, що українцям потрібно спокійно реагувати на будь-які публічні заяви чи сценарії фіналу війни. Україні варто наполягати, що єдиний інструмент роботи з Росією – це інструмент примусу, зокрема, мовиться про удари по території країни-агресорки.